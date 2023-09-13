Под Дальний Восток готовят новую АЭС

По данным “Ъ”, «Росатом» изучает возможность строительства АЭС мощностью 1,2 ГВт на Дальнем Востоке. По предварительным оценкам, АЭС будет состоять из двух энергоблоков типа ВВЭР мощностью 600 МВт, у которых пока нет референций. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на ВЭФ-2023 сообщил, что строительство АЭС позволит в том числе экспортировать электроэнергию, регуляторы планируют определиться с площадкой в следующем году. Инвестиции в сооружение двухблочной АЭС по новой технологии, по оценкам аналитиков, составят $5–7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мощность АЭС, которую «Росатом» планирует построить на Дальнем Востоке, может составить до 1,2 ГВт, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения проекта. По его словам, АЭС в оптимальном варианте будет состоять из двух реакторов ВВЭР-600. Сроки завершения строительства он назвать затруднился, вероятно, речь идет о промежутке между 2035 (генсхема размещения энергетических объектов на этот период уже утверждена) и 2042 годом.

Каков будет механизм финансирования строительства АЭС — собственные средства «Росатома» или аналог договора на поставку мощности (ДПМ, гарантирует возврат инвестиций за счет оптового энергорынка), еще не решено, сообщил собеседник “Ъ”. В «Росатоме» информацию “Ъ” не комментировали.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев говорил 12 сентября на ВЭФ-2023, что «всерьез рассматривается создание крупных генерирующих мощностей на Дальнем Востоке — это Приморский край, Хабаровск». «И в этом смысле возникают дополнительные условия не только для развития промышленности, но и для возможного экспорта электроэнергии»,— отмечал он, дав понять, что обсуждение ведется в рамках работы над генсхемой размещения энергомощностей до 2042 года.

Из-за ограничений электросетевой инфраструктуры на Дальнем Востоке требуются энергоблоки средней мощности, в то время как стандартные проекты «Росатома» — большие реакторы типа ВВЭР-1000 и ВВЭР-1200. Коммерческих образцов средних блоков у «Росатома» пока нет. Предполагается, что референтные реакторы ВВЭР-600 появятся на Кольской АЭС-2 в 2028 и 2034 годах взамен выводимых из эксплуатации.

Как сообщал на площадке ВЭФ глава Минэнерго Николай Шульгинов, в течение 2025 года планируется определить, где именно может быть размещена АЭС на Дальнем Востоке. Ранее он называл в качестве возможной площадки юг Приморья.

Возможность строительства АЭС в Хабаровском и Приморском краях изучалась еще в советское время, в постсоветский период рассматривались варианты строительства двухблочной Приморской АЭС на 600 МВт или 1 ГВ.

В регионе существуют предпосылки для долгосрочного энергодефицита: на горизонте 2035–2040 годов к моменту ввода АЭС существенная часть парка из 6,6 ГВт тепловой генерации будет нуждаться в замещении даже с учетом продления срока эксплуатации, отмечает Сергей Роженко из Kept. «Ситуация этого лета с ограничениями экспортных поставок показывает, что проблема дефицита из теоретической стала практической»,— говорит он.

Сейчас более вероятно строительство АЭС в Хабаровском крае — вблизи Комсомольска-на-Амура и Советской Гавани — для обеспечения электроснабжения Восточного полигона и новых энергоемких проектов в горнорудной отрасли, полагает Сергей Кондратьев из Института энергетики и финансов. Заинтересованность в проекте могут иметь и экспортеры минерально-сырьевых ресурсов и угля. «Перевод двух энергоблоков по 600 МВт генерации с угля на атом высвободит около 3,5–4 млн тонн угля провозной способности по железной дороге»,— добавляет Сергей Роженко.

Исходя из текущей оценки для реакторов большей мощности, инвестиции в сооружение двухблочной АЭС, по оценкам Сергея Кондратьева, составят $5–7 млрд, себестоимость выработки (LCOE) на АЭС будет выше тарифа или рыночных цен в регионе — в диапазоне $42–53 за 1 MВт•ч.

Татьяна Дятел, Владивосток