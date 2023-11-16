С начала 2023 года приграничные регионы РФ обстреляны более 8 тыс. раз

Более 8 тыс. обстрелов приграничных регионов России — Белгородской, Брянской и Курской областей — было зафиксировано официально с начала 2023 года. Об этом сегодня в ходе совещания в Воронежской области сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Ранее он также оценил ущерб приграничным регионам от обстрелов в 7 млрд руб. и рассказал, что было совершено 128 терактов, большая часть из них с беспилотников. Более 50 преступлений и 25 терактов предотвращены.

«Следует оперативно завершить оснащение критических объектов защитой от беспилотников. Составить мобилизационные планы экономики муниципальных и региональных органов власти»,— добавил господин Патрушев.

Мария Старикова, Сергей Калашников