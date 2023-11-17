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Коммерсантъ FM
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Сообщение Сахалина с материком по воде остановлено из-за циклона

Сегодня, 17 ноября, была закрыта морская переправа Холмск (Сахалин)—Ванино (Хабаровский край). Это связано с циклоном, сообщает министерство транспорта Сахалинской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В связи с подходом циклона, действие которого распространится по всему Татарскому проливу, со второй половины суток 17 ноября закрывается движение через паромную переправу Холмск—Ванино»,— говорится в сообщении минтранса. Паромное движение планируют возобновить 19 ноября.

Циклон принесет на Сахалин сильные дожди, мокрый снег и штормовой ветер. Мэрия Южно-Сахалинска сообщила, что в выходные ожидается резкий, на 1–2 м, подъем уровня воды в реках на юге Сахалина, а также в пойме. Из-за сильного мокрого снега в Яковлевском округе Приморья уже ограничили движение фур и автобусов по трассе Спасск—Варфоломеевка.

Анастасия Ларина

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