Владимир Путин сменил начальника управления ФСБ по Кузбассу
Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил полковника Алексея Лопатина начальником управления ФСБ по Кемеровской области. О кадровых перестановках в органах госбезопасности Кузбасса рассказали в пресс-службе ведомства.
Алексей Лопатин работает в органах с 1996 года. Последнее место службы — УФСБ России по Ставропольскому краю, где он занимал должность первого заместителя начальника управления. Полковник Лопатин женат, имеет троих детей.
Ранее возглавлявший кузбасское УФСБ генерал-майор Николай Граборов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы.