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Владимир Путин сменил начальника управления ФСБ по Кузбассу

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил полковника Алексея Лопатина начальником управления ФСБ по Кемеровской области. О кадровых перестановках в органах госбезопасности Кузбасса рассказали в пресс-службе ведомства.

Алексей Лопатин работает в органах с 1996 года. Последнее место службы — УФСБ России по Ставропольскому краю, где он занимал должность первого заместителя начальника управления. Полковник Лопатин женат, имеет троих детей.

Ранее возглавлявший кузбасское УФСБ генерал-майор Николай Граборов освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы.

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Илья Николаев

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