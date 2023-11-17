Безработный призрак

«Естественный уровень безработицы», на сильной инертности которого строится достаточно многое в современной макроэкономике, возможно, гораздо более подвижен, чем принято считать, заявляют американские экономисты Роберт Холл и Марианна Кадляк, исследовавшие изменение этого показателя во время восстановления после экономических спадов. Если их предположения далее будут подтверждаться, в архив отправится «кривая Филлипса» — достаточно проблемная в экономической теории предполагаемая зависимость между инфляцией и безработицей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Естественный уровень безработицы» (ЕУБ) в неокейнсианской ветви экономической теории — это не наблюдаемый прямо, но интуитивно понятный показатель, на котором в расчетах макроэкономистов строится довольно много. Милтон Фридман и Эдмунд Фелпс, в 1968 году впервые использовавшие понятие ЕУБ, настаивали на том, что под ним следует понимать уровень безработицы, при котором в достигнутом равновесии она сама по себе не влияет на инфляцию. В теории свойствами ЕУБ (он описывается как очень консервативный показатель, зависящий от истории конкретного рынка труда, его структуры, культурных особенностей общества, и в силу этого, как принято считать, может изменяться десятилетиями) описывается «кривая Филлипса» — эмпирически выявлявшаяся в XX веке созависимость уровня цен и текущей безработицы. Она, в свою очередь, через связи между безработицей и выпуском в экономике является основанием для большинства неокейнсианских макромоделей.

Роберт Холл из Стэнфорда и Марианна Кадляк из ФРС в препринте статьи для NBER «Активная роль ЕУБ во время циклического восстановления экономик» ставят под сомнение свойства ЕУБ, сами определения «естественного уровня» занятости и природу «кривой Филлипса». Форма кривой с 2000-х годов является предметом полемики экономистов, распространено мнение о том, что в современных экономиках она является плоской. Холл и Кадляк на основании своих исследований поведения безработицы и оценок ЕУБ на восходящей фазе экономических циклов показывают, что вычисляемый теоретически «естественный уровень» сильно коррелирует с текущим уровнем безработицы — ЕУБ в их оценках подвижен и быстро меняется. Авторы предполагают, что методы вычисления ЕУБ в моделях центробанков, в которых почти всегда оценивается наклон «кривой Филлипса» как околоконстантная величина, объясняются проблемами в способах регрессионного анализа, в которых ЕУБ представляется де-факто стабильным. Авторы дают собственное определение «истинного ЕУБ» — это равновесная безработица при близости инфляции к «заякоренным» уровням инфляционных ожиданий, которая не создает при прочих равных самостоятельного инфляционного давления. То есть Холл и Кадляк предполагают, что плоская «кривая Филлипса» есть иллюзия, сами движения ЕУБ в определении авторов имеют значение, инфляция и безработица на деле связаны.

Идеи Холла и Кадляк, впервые высказанные в работах 2022 года,— чисто эконометрические, они достаточно далеки от того, чтобы обсуждать структуру рынка труда, скорость и особенности адаптации этого рынка к динамике цен, изменяющихся в кризисы. При этом предположение о стабильности и консервативности ЕУБ обычно без оснований переносится и на описание поведения работодателей и наемных сотрудников на рынках труда — плоская форма «кривой Филлипса» обычно объясняется именно изменениями последних десятилетий в секторальной занятости, сокращением доли оплаты труда в ВВП, развитием новых институтов в занятости. Тем не менее идеи авторов, если они будут приняты, должны будут ускорить исследования и в этой области, а не только в макроэкономических моделях: динамизм «естественного уровня безработицы» в связи с ценовой динамикой указывает на то, что гибкость рынка труда сильно преуменьшена — и ориентир полной занятости, обычно выбираемый правительствами как важнейшая цель экономической политики, в целом нуждается в уточнениях и дополнительных определениях.

Дмитрий Бутрин