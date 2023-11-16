В Болгарии тысячи футбольных фанатов устроили беспорядки

В центре Софии в день матча сборных Болгарии и Венгрии прошла акция протеста с участием примерно 5 тыс. футбольных болельщиков, сообщило болгарское национальное телевидение. Вскоре начались столкновения, полицейские применили водометы и слезоточивый газ. По данным СМИ, пострадали не менее 12 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Reuters / Stoyan Nenov Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Reuters / Stoyan Nenov Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Valentina Petrova / AP Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Valentina Petrova / AP Следующая фотография 1 / 10 Фото: Reuters / Stoyan Nenov Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Reuters / Stoyan Nenov Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Valentina Petrova / AP Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev Фото: Valentina Petrova / AP

Протестующие требуют отставки Борислава Михайлова, более 18 лет возглавляющего Болгарский футбольный союз (БФС). Сборная Болгарии занимает последнее, пятое место в группе G отборочного турнира к Евро-2024. На сегодняшний матч с Венгрией по решению БФС болельщиков не пустили.

Для подавления протестов в Софии задействовали 1600 полицейских, передает издание Gol.bg. По данным национального телевидения, протестующие начали бросать в полицейских камни, зажигательные смеси. Затем полиция применила водометы и газ, разогнав толпу с улицы Иосифа Гурко. У некоторых пострадавших травмы головы, отмечают СМИ. Также есть задержанные, их число не уточняется.

Издание Iskra публикует фотографии с протестующими, которые вышли с плакатами «18 лет достаточно!» По данным издания, в результате действий болельщиков загорелись мусорные баки, выбиты витрины магазинов. Примерно через два часа после начала протестов беспорядки прекратились.

Лусине Баласян