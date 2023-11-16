Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Болгарии тысячи футбольных фанатов устроили беспорядки

В центре Софии в день матча сборных Болгарии и Венгрии прошла акция протеста с участием примерно 5 тыс. футбольных болельщиков, сообщило болгарское национальное телевидение. Вскоре начались столкновения, полицейские применили водометы и слезоточивый газ. По данным СМИ, пострадали не менее 12 человек.

Предыдущая фотография

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Valentina Petrova / AP

Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Valentina Petrova / AP

Следующая фотография
1 / 10

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Reuters / Stoyan Nenov

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Valentina Petrova / AP

Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Zsolt Szigetvary / MTI / AP

Фото: Reuters / Dimitar Kyosemarliev

Фото: Valentina Petrova / AP

Протестующие требуют отставки Борислава Михайлова, более 18 лет возглавляющего Болгарский футбольный союз (БФС). Сборная Болгарии занимает последнее, пятое место в группе G отборочного турнира к Евро-2024. На сегодняшний матч с Венгрией по решению БФС болельщиков не пустили.

Для подавления протестов в Софии задействовали 1600 полицейских, передает издание Gol.bg. По данным национального телевидения, протестующие начали бросать в полицейских камни, зажигательные смеси. Затем полиция применила водометы и газ, разогнав толпу с улицы Иосифа Гурко. У некоторых пострадавших травмы головы, отмечают СМИ. Также есть задержанные, их число не уточняется.

Издание Iskra публикует фотографии с протестующими, которые вышли с плакатами «18 лет достаточно!» По данным издания, в результате действий болельщиков загорелись мусорные баки, выбиты витрины магазинов. Примерно через два часа после начала протестов беспорядки прекратились.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...