Номер повышенного контроля

«Одно лечим, другое калечим»,— говорят в России о неоправданных медицинских манипуляциях. Но временами такой парадокс можно встретить и в сфере госрегулирования. Свежий пример — гостиничный рынок. О существующих рисках роста цен в отелях на новогодних каникулах на совещании с членами правительства на днях заговорил Владимир Путин, связав проблему с дефицитом номеров. «Что правительство планирует делать?» — спросил президент. Главное — нарастить номерной фонд, ответил глава Минэкономики Максим Решетников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Александра Мерцалова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Озабоченность властей не вызывает удивления: в преддверии нового электорального цикла любой рост цен болезнен. А в части внутреннего туризма цены нередко становятся громкой темой для СМИ, которые, сравнивая стоимость отдыха, приходят к выводу, что российские курорты, по выражению издания «Моменты», «бьют все рекорды».

С начала 2023 года цены в отелях уровня две-три звезды выросли на 8–11%, четыре-пять — на 14%, говорил на совещании с президентом Максим Решетников. С учетом прогнозируемой ЦБ инфляции в 7–7,5% и роста затрат отельеров такая динамика объяснима. Сложно говорить и о повсеместном дефиците размещения. В октябре замминистра экономики Дмитрий Вахруков признавал, что гостиницы в стране работают со средней по году загрузкой 39% при необходимом для рентабельности минимальном уровне выше 50%.

Впрочем, глупо отрицать и вызывающий негодование властей и туристов рост цен. С тем лишь допущением, что у него крайне выраженный сезонный характер: на пиковые даты объекты размещения нередко повышают тарифы на 30–50% и больше. Например, на днях на сайте отеля «Ялта Интурист» улучшенный номер на двоих на 5–6 декабря пока можно было забронировать за 5–7 тыс. руб. На 30–31 декабря аналогичный вариант стоил уже 11–20 тыс. руб. Секрет в ажиотажном спросе. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин подсчитал, что на новогодних праздниках по стране путешествуют 4% населения — это 5,9 млн человек, а в отелях России всего 1,1 млн номеров.

Высокий сезон — неплохое подспорье для отельеров, но таких моментов в году немного и их судьба под вопросом. Стоит вспомнить регулярно поднимаемый ФАС вопрос об установлении предельных цен на размещение в отелях в период крупных деловых мероприятий. Дискуссия о возможности подобного госрегулирования традиционно вызывает бурные эмоции у отельеров – и к ним сложно не прислушаться.

Если, с одной стороны, ратовать за вовлечение бизнеса в гостиничное строительство, а с другой — всерьез обсуждать меры снижения маржинальности и без того не слишком высокой, у инвесторов как минимум возникнет когнитивный диссонанс, который отнюдь не способствует росту номерного фонда.