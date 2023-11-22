Ядерный распад продолжается

Громкая история о том, с каким трудом «Барби» и «Оппенгеймер» добирались до российского зрителя, преодолевая сопротивление депутатов Госдумы, получила неожиданный поворот через два месяца после их премьеры в отечественном прокате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Юрасова

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

На прошлых выходных я столкнулась с необычной рекламой платформы «VK Видео», которую называют очередным кандидатом на импортозамещение YouTube. В рекламном сообщении в одной из соцсетей говорилось следующее: «Премьера года! Смотрите в мобильном приложении — "Оппенгеймер"». На рекламной картинке был узнаваемый постер с ядерным взрывом и человеком, похожим на Киллиана Мёрфи — актера, сыгравшего главную роль в ленте. Когда VK успел приобрести эксклюзивные права у Universal Pictures на показ фильма, в сообщении не уточнялось. При этом на платформе действительно можно найти «Оппенгеймера»: фильм был неоднократно продублирован пиратскими сообществами.

Официальная цифровая версия ленты Кристофера Нолана появилась только на этой неделе — на Amazon, купить ее можно за $19,99. Забавно, что раньше сам режиссер настоятельно советовал покупать «Оппенгеймера» только на физических носителях, поскольку так стриминги не смогут его украсть. Что, впрочем, не помешало это сделать российским платформам.

Судя по всему, «VK Видео» решил использовать опыт RuTube, у которого сегодня можно найти ленты ушедших из России студий: Universal, Sony, Warner, Disney. Такой ход можно назвать возвратом к историческому наследию: еще 15 лет назад соцсеть «ВКонтакте» считалась «пиратской бухтой» с нелегальной музыкой и фильмами, что ожидаемо вызывало недовольство правообладателей. Ассоциация «Интернет-видео», Национальная федерация музыкальной индустрии и участники медиарынка боролись c массовым распространением нелегального контента на площадке. В итоге в 2013 году соцсеть дала модераторские права Ivi, «Первому каналу», «СТС Медиа» и другим крупным компаниям. Они получили возможность блокировать пиратские видео без дополнительных обращений к администрации «ВКонтакте».

Но после начала военных действий на Украине платформы, на которых есть возможность загружать пользовательский контент, в ответ на вопросы о правомерности размещения зарубежных фильмов и музыки только картинно разводят руками: без требований правообладателей удалять его администрации платформ не могут, да и не должны. А демонстративно разорвавшие все контакты с Россией иностранные студии вряд ли начнут предъявлять официальные претензии.

В выигрыше и пользователи, у которых сохраняется быстрый доступ к контенту, и платформы, которые получат трафик. В условиях, когда показатели YouTube в РФ начали расти впервые с 2021 года (см. “Ъ” от 20 ноября), в погоне за аудиторией годятся, видимо, любые методы.