Девелопер присядет на дорожку

В компании ПЗСП раскрыли концепцию застройки «Китайского рынка» в Перми. На ул. Кронштадтской, 39 планируется жилой комплекс из 10- и 24-этажных домов. Компания готова заключить с властями соглашения о развитии социнфраструктуры и улично-дорожной сети. Однако микрорайон, в котором появится новый ЖК, испытывает транспортные проблемы, и возводить там дома до завершения реконструкции дорог по улицам Крисанова, Карпинского и, возможно, ул. Строителей не рекомендуется. В краевом минтрансе будут уточнять, стоит ли ПЗСП дожидаться окончания возведения ул. Строителей. Эксперт считает, что застройку «Китайского рынка» могут отложить на несколько лет, если власти решат, что возводить жилье на ул. Кронштадтской можно только после обустройства дороги по ул. Строителей.



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Пермский застройщик ПЗСП готовится к освоению территории так называемого «Китайского рынка» по ул. Кроншатдтской, 39 в Дзержинском районе города. Компания группы (ООО СЗ «ПЗСП-Кронштадская») обратилась в комиссию по землепользованию и застройке с заявлением о смене зонирования территории. Сейчас участок площадью 2,13 га входит в промзону производственно-коммунальных объектов V класса вредности ПК-5. Компания предложила сначала дополнить градрегламент зоны многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки Ж-1 подзонами в 10 и 24 этажа и коэффициентом плотности застройки 2,25. Эти подзоны общество хочет установить для ул. Кронштадтской, 39.

Согласно материалам к заседанию комиссии, общая площадь комплекса составит 52 тыс. кв. м, из них 48 тыс. будет приходиться на квартиры и 4 тыс. — на коммерческие помещения. На участке обустроят места для хранения автомобилей, детскую и спортивную площадки, прогулочные дорожки и прочее. Среди объектов, планируемых ПЗСП, озелененная аллея вдоль железнодорожных путей.

О том, что ПЗСП стал владельцем территории «Китайского рынка», стало известно в начале года. По данным «Ъ-Прикамье», компания приобрела площадку у структур Льва Кима (скончался в конце 2022 года) и организаций, владеющих соседним участком «кранового хозяйства» (там находятся компании «Главкран» и СДМ). ПЗСП планировал до конца года завершить проектирование и получить разрешение на строительство первой очереди ЖК по этому адресу. «Китайский рынок» и сейчас работает там, земля под ним сдается в аренду.

Как сообщила на вчерашнем заседании комиссии представитель краевого мин­имущества, к заявлению ПЗСП приложено соглашение о сотрудничестве с мэрией Перми по развитию социнфраструктуры. Имеется соглашение с компанией о взаимодействии при строительстве объектов улично-дорожной сети и благо­устройстве. Докладчица упомянула о транспортных проблемах микрорайона, о том, что планируемый заявителем ЖК «утяжеляет» дорожную ситуацию. Освоение участка на ул. Кронштадтской надо «запараллелить» с завершением строительства нескольких дорог.

Представитель регионального минтранса заметил, что в транспортной модели территории важное значение имеют улицы Крисанова и Карпинского, находящиеся на реконструкции. Завершить продление ул. Крисанова планируется в 2025 году, а реконструкцию ш. Космонавтов — в 2026-м.

Еще одна улица, возведение которой важно для решения транспортных проблем микрорайона Данилиха, — ул. Строителей. Правда, сроки ее обустройства чиновник не назвал, не определены и источники финансирования. По его словам, документация по четвертому этапу возведения ул. Строителей сейчас в госэкспертизе, выход из нее ожидается в начале 2024 года. На вопрос главы минимущества Ларисы Ведерниковой, позволит ли транспортная модель построить комплекс без завершения этой дороги, представитель минтранса ответил неоднозначно. «В какой-то части, может, она „поедет“. Надо смотреть отдельно. Но в рамках ул. Строителей также планируется реконструкция путепровода через Транссибирскую магистраль, что будет дополнительным удобством»,— заметил представитель минтранса. По его мнению, с возведением жилья на ул. Кронштадтской лучше дождаться завершения работ по ул. Строителей.

Лариса Ведерникова подчеркнула, что, согласно готовой транспортной модели, реновация «Китайского рынка» возможна и при завершении работ только по улицам Крисанова и Карпинского, необходимость завершения ул. Строителей в модели не фигурирует. «Мы бы хотели, чтоб к следующему заседанию комиссии вы еще раз посмотрели транспорт­ную модель»,— обратилась гос­пожа Ведерникова к представителю минтранса. К этому времени мэрия должна дополнить документацию по планировке территории с учетом ввода дорог в эксплуатацию. Предложение ПЗСП о смене зонирования на ул. Кронштадтской министр предложила направить на общественные обсуждения, а члены комиссии поддержали Ларису Ведерникову.

В ПЗСП сообщили «Ъ-Прикамье», что положительно оценивают решение комиссии по ПЗЗ вынести предложение компании на общественные обсуждения. «Продолжаем дорабатывать проект с учетом высказанных комментариев. Что касается дороги — в материалах, переданных в комиссию, есть результаты моделирования транспортных потоков. С учетом данного моделирования готовим соглашение о развитии транспортной инфраструктуры Перми»,— рассказали в ПЗСП.

Член комиссии по ПЗЗ, гендиректор «Орсо групп» Михаил Бесфамильный считает, что для ПЗСП возможный перенос сроков освоения площадки на ул. Кронштадтской из-за дорожных строек является проблемой. Девелоперский проект могут отложить на несколько лет, если власти решат, что возводить жилье на этом участке можно только после обустройства дороги на ул. Строителей. «Чтобы судить о вариантах решения проблемы, надо дождаться пояснений от краевого минтранса. Ведомство актуализирует информацию о том, будет ли новый микрорайон испытывать транспортные проблемы до сдачи участка ул. Строителей»,— обратил внимание Михаил Бесфамильный.

Евгения Ахмедова