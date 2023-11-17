Резиновую крошку выгрузили в суд

В Нижнем Новгороде начали рассматривать уголовное дело в отношении сотрудников АО ГК ЕКС Романа Асабина и Петра Седельникова. Обоих обвинили в мошенничестве при благоустройстве парка «Швейцария» в 2021 году. Якобы за счет укладки резинового покрытия меньшей толщины строители похитили для своей компании 39 млн руб. из средств муниципального контракта. Группа компаний ЕКС, чтобы освободить своих сотрудников, во время расследования погасила городу 41,5 млн — больше суммы предъявленного ущерба. Несмотря на полученные деньги, администрация Нижнего Новгорода как потерпевшая сторона поддержала иск о взыскании ущерба с подсудимых. Сотрудники ГК ЕКС свою вину признали частично и заявили ходатайство о возврате дела прокурору, считая, что факта хищения не было, а обвинение в мошенничестве им предъявлено незаконно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Асабин (слева) частично признал вину, а его защитник (справа) просил вернуть дело прокурору

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Роман Асабин (слева) частично признал вину, а его защитник (справа) просил вернуть дело прокурору

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижегородском райсуде зачитали обвинительное заключение заместителю гендиректора АО «Группа компаний ЕКС» Роману Асабину и начальнику управления капремонта этого общества Петру Седельникову. Обоим предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах. АО ГК ЕКС являлось генподрядчиком по благоустройству парка «Швейцария» к 800-летию Нижнего Новгорода в 2021 году, цена работ по контракту составила 3,74 млрд руб.

Отвечавшим за проект благоустройства управленцам вменили хищение 39,4 млн руб. за счет укладки в парке покрытия из резиновой крошки меньшей толщины.

Из речи гособвинителя следовало, что сотрудники компании занизили объемы использованного стройматериала и ввели в заблуждение инженеров своей компании и находившего в Москве сметчика. В итоге в ГК ЕКС составили ложную справку об объемах выполненных работ и недостоверные акты, по которым генподрядчику переплатил муниципальный заказчик ГлавУКС Нижнего Новгорода. По версии следствия, действуя в сговоре, Роман Асабин и Петр Седельников похитили перечисленные бюджетные средства для своей компании, в которой занимали руководящие должности и поэтому были «заинтересованы в ее незаконном финансовом обогащении».

Следствие определило сумму ущерба по итогам экспертизы, сделав замеры толщины резинового покрытия в тридцати точках парка (общая площадь уложенного травмобезопасного полотна составила более 14,5 тыс. кв. м).

По этому уголовному делу Романа Асабина и Петра Седельникова арестовали в ноябре прошлого года. Чтобы обоих управленцев выпустили из следственного изолятора, ГК ЕКС предпочло погасить предполагаемый ущерб еще до определения точной суммы экспертами и перечислило в бюджет администрации Нижнего Новгорода 41,5 млн руб.

Представитель администрации в суде подтвердил, что деньги были получены, тем не менее потерпевшая сторона не стала отказываться от гражданского иска к обвиняемым и поддержала требования взыскать с них 39,4 млн руб.

Адвокаты обвиняемых спрашивали у юриста администрации о том, какие неучтенные в проекте благоустройства парка дополнительные работы выполнила ГК ЕКС и на какую стоимость. Представитель потерпевшего на эти вопросы ответить не смог, а судья Екатерина Андрианова запросила у мэрии подробную справку-таблицу по фактическим этапам оплаты муниципального контракта, в том числе допработ генподрядчика. Как выяснилось в суде, хотя формально проект благоустройства «Швейцарии» завершен, до конца со строительной компанией еще не рассчитались, в парке частично устранят недоделки по гарантийным обязательствам.

Роман Асабин и Петр Седельников сообщили суду, что свою вину признают частично и готовы давать показания, а их защита заявила ходатайство о возврате дела прокурору.

По словам адвокатов, обвинение в мошенничестве было предъявлено незаконно, так как сам факт хищения средств и обращения их в личную пользу сотрудников ГК ЕКС не доказан. Во время расследования защитники просили переквалифицировать обвинение обоим фигурантам на ст.165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения»). Однако следователь полиции на это не пошел. Гособвинитель посчитал преждевременной просьбу адвокатов о возврате дела на доследование, заметив, что доказательства еще не исследованы. В итоге судья Андрианова отклонила ходатайство, сообщив, что даст ему оценку при вынесении итогового решения.

Судебное разбирательство продолжится 28 ноября допросом потерпевшей стороны.

Роман Кряжев