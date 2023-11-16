Защита бывшего вице-мэра Воронежа заявила о фальсификации материалов его дела

Защитник бывшего вице-мэра и экс-главы управы Коминтерновского района Воронежа Юрия Бавыкина, которого судят за мошенничестве на выборах в местную городскую и областную думы в 2020 году, на сегодняшнем заседании заявил суду ходатайство о признании незаконным постановления следователя о возбуждении дела.

Уголовное дело рассматривается в Коминтерновском райсуде с середины прошлого года. Господина Бавыкина обвиняют в том, что в 2020 году он и его подчиненная в управе Светлана Васькова получили от девятерых кандидатов в депутаты городской и областной дум почти 7 млн руб. за помощь на выборах, но ничего не сделали (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). По версии регионального управления Следственного комитета России (СКР), деньги экс-чиновникам передавали избравшиеся впоследствии в гордуму Вадим Клецов, Сергей Кудрявцев (лишился мандата за мошенничество с госсобственностью), Александр Жуков, Иван Кандыбин, Дмитрий Крутских, Александр Чуфинев, а также прошедшие в облдуму Дмитрий Лукинов, Елена Губина и Андрей Прытыкин.

«Основная суть поданного сегодня ходатайства заключается в том, что, когда Сергей Кудрявцев 18 января 2021 года собственноручно написал заявление в СКР, он находился в СИЗО. В этот же день следователь принял это заявление. Согласно сведениям от УФСИН, 18 января Сергея Кудрявцева не выводили из камеры, а также его никто не посещал. Соответственно это в нас и породило сомнение насчет того, как это все происходило»,— пояснил «Ъ-Черноземье» адвокат Юрия Бавыкина Андрей Рябов. Также, по мнению защитника, в других действиях следователя усматриваются признаки нарушения закона: в частности, следователь приложил ксерокопии документов из возбужденного по заявлению Кудрявцева дела к материалам процессуальных проверок по заявлениям других депутатов.

После подачи ходатайства гособвинитель попросил отложить заседание для изучения объемных материалов. В судебном заседании объявлен перерыв до 22 ноября.

Господин Бавыкин вину отрицает, а госпожа Васькова признает полностью. Отдельно Юрию Бавыкину вменяется превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). Как считает следствие, он два года привлекал работника муниципального комбината благоустройства на выполнение ремонтных работ у себя дома в Новой Усмани.

Сергей Толмачев