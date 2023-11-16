Метро привело в СИЗО

Суд в Самаре арестовал бывшего первого вице-губернатора—председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова до 12 января 2024 года. Ему вменяется в вину превышение должностных полномочий при строительстве станции метрополитена «Театральная». По версии следствия, вице-губернатор, зная о дефиците регионального бюджета, состоя в организованной преступной группе, в интересах компании АО «Волгатрансстрой» (ВТС) подписал документы об увеличении предельной стоимости строительства «Театральной», после чего был проведен «фиктивный аукцион», победителем которого стала компания, аффилированная с ВТС. Также арестован врио министра строительства региона Михаил Асеев, который не стал отрицать вину в инкриминируемом ему преступлении, связанном с проектированием другой станции — «Самарской».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кудряшов

Фото: Правительство Самарской области Виктор Кудряшов

Фото: Правительство Самарской области

Октябрьский районный суд в Самаре 16 ноября избрал меру пресечения бывшему первому вице-губернатору—председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшову. По ходатайству следствия экс-чиновник заключен под стражу до 12 января 2024 года. По мнению следователей, с которым согласился суд, Виктор Кудряшов может оказать давление на свидетелей, повлиять на уничтожение важных документов или скрыться. Адвокат подсудимого Артем Гладких счел доводы следствия безосновательными. Виктор Кудряшов попросил суд избрать ему более мягкую меру пресечения, чем арест.

Как выяснилось в ходе суда, в отношении Виктора Кудряшова 13 ноября возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). На следующий день высокопоставленный чиновник объявил о своей отставке, причиной он назвал состояние здоровья. Вечером того же дня Виктора Кудряшова задержали, после чего он был госпитализирован из-за высокого артериального давления.

В суд экс-вице-губернатора доставили в наручниках из клиники СамГМУ.

Параллельно с главой регионального правительства был задержан и врио министра строительства региона Михаил Асеев. Его Октябрьский районный суд поместил под стражу до 20 декабря 2023 года. Адвокат Михаила Асеева Наталья Сорокина просила суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, Виктор Кудряшов, действуя в составе преступной группы, подписал в интересах ГК «Волгатрансстрой» документы об увеличении предельной стоимости строительства станции метрополитена «Театральная» до 18,4 млрд руб., после чего был проведен очередной аукцион, победителем которого стала структура ГК «Волгатрансстрой», позже ей было выплачено 3 млрд руб. аванса. Таким образом, считает следствие, была создана видимость эффективного использования инфраструктурного кредита (в 2021 году правительство РФ одобрило региону его в размере 10,4 млрд руб.).

Следствие считает, что при экономическом обосновании кредита Виктор Кудряшов ввел в заблуждение президента и правительство РФ.

Холдинг «Волгатрансстрой» Вячеслава Сонина является одним из крупнейших подрядчиков по госконтрактам в сфере строительства Самарской области. Родной брат губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Олег Азаров в 2019 году вошел в состав градостроительного совета при губернаторе как представитель АО «Балтийская строительная компания», принадлежащего Вячеславу Сонину. Виктор Кудряшов занял должность первого зампреда правительства региона в декабре 2018 года, а временно исполняющим эти обязанности он был назначен еще в ноябре 2017 года. В 2000–2006 годах Виктор Кудряшов был первым заместителем генерального директора ООО «Средневолжская газовая компания» (СВГК). Почти весь тот период гендиректором СВГК был Дмитрий Азаров, нынешний губернатор Самарской области.

В 2006–2008 годах Виктор Кудряшов работал заместителем главы Самары — руководителем департамента экономического развития. Тогда же первым заместителем главы Самары был Дмитрий Азаров, в горадминистрации он в том числе курировал деятельность департамента экономического развития. После того как Дмитрий Азаров в 2008 году возглавил министерство природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды региона, Виктор Кудряшов стал его заместителем. В 2010 году, когда нынешний глава региона был мэром Самары, Виктор Кудряшов трудился на посту первого вице-мэра города.

После прошедших в сентябре выборов губернатора кандидатура Виктора Кудряшова на должность главы областного кабмина не была согласована на федеральном уровне, несмотря на попытки Дмитрия Азарова.

На сайте самарского отделения «Единой России» появилась информация о том, что членство Виктора Кудряшова в партии приостановлено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Михаил Асеев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Врио министра строительства Михаилу Асееву вменили в вину превышение должностных полномочий в период руководства ГКУ СО «Управление капитального строительства» (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, управление необоснованно перечислило 194 млн руб. ООО «Волгатрансстрой-проект» (входит в ГК ВТС) в рамках госконтракта на проектирование строительства станции метро «Самарская». Деньги выплачивались без заключения госэкспертизы, считает следствие. Михаил Асеев не стал отрицать вину. О том, что имя Михаила Асеева фигурирует в уголовном деле, стало известно еще летом (тогда он был в статусе свидетеля). Чиновника неоднократно вызывали на допрос.

По данным источника «Ъ» в следственных органах, арестованный врио главы областного минстроя дает показания, в скором времени он может заключить досудебное соглашение с прокуратурой.

После этого господину Асееву может быть смягчена мера пресечения. Виктор Кудряшов, напротив, своей вины не признал. Уголовное дело, по его мнению, «сфабриковано», и он планирует обжаловать арест.

Евгений Чернов, Самара