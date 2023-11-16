На оснащение досугового центра в ТРЦ «Новый Горизонт» выделили 56 млн рублей

На оснащение нового муниципального досугового центра в торгово-развлекательном центре «Новый Горизонт», расположенного в Краснодаре на улице Тюляева, 2, выделили 56 млн руб. Решение было принято на очередном 65-м заседании гордумы.

Уже завершили прокладку сетей водоснабжения и канализации. Сейчас в муниципальных помещениях монтируют электрические кабели, обустраивают системы вентиляции, занимаются шпатлевкой стен и укладкой керамогранита на четвертом и пятом этажах. Работы выполнены на 30%. На следующей неделе в помещения начнут завозить акустические панели для залов. Кроме того, уже проходит процесс заключения контракта на изготовление и поставку кресел для кинозалов.

В ТРЦ разместят два кинозала на 100 мест каждый, киношколу для молодежи, зал-трансформер для проведения концертов и лекций, а также коворкинг-зону для подростков. Уже завершили прокладку сетей водоснабжения и канализации.

В мае 2023 года сообщалось, что на капремонт помещения на 4-м и 5-м этажах ТРЦ «Новый Горизонт», переданных в муниципальную собственность, выделят 79 млн руб.

Татьяна Ручкина

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