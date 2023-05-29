ТРЦ «Новый Горизонт» в Краснодаре капитально отремонтируют за 79 млн рублей

Помещения на 4-м и 5-м этажах ТРЦ «Новый Горизонт» в Краснодаре, переданные в муниципальную собственность, отремонтируют за 79 млн руб. Проект капремонта получил положительное заключение госэкпертизы, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ЦИАН Фото: ЦИАН

Торговый центр находится на улице Тюляева, 2. Площадь помещений, переданных в муниципальную собственность, составляет 1,6 тыс. кв. м. В ТРЦ планируют разместить два кинозала вместимостью 100 человек каждый, молодежную киношколу, зал-трансформер для проведения концертов и лекций, а также коворкинг-зону для подростков.

В Краснодаре также планируют провести капремонт Нового театра кукол КМТО «Премьера», находящего по ул. Ставропольской, 130. На работы выделено 6,5 млн руб.

Татьяна Ручкина

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