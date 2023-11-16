ФАС проверяет 12 производителей курятины и яиц на сговор из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проводит антикартельные проверки в отношении 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте. Как сообщила пресс-служба ФАС, проверки прошли в Тюменской, Ленинградской, Нижегородской, Белгородской, Новгородской, Омской, Тамбовской, Ростовской областях, Республике Татарстан, Ставропольском крае.

Согласно сообщению ФАС, не все проверочные мероприятия еще завершены, результатов еще нет. В ФАС уточнили, что в случае наличия нарушений закона о защите конкуренции (ст. 14.32 КоАП) будут возбуждены антимонопольные дела. Пресс-служба также напомнила, что ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции» — единственная «антимонопольная» статья, за которую предусмотрена уголовная ответственность.

«В одном из регионов сотрудники ведомства столкнулись с воспрепятствованием проведению проверочных мероприятий»,— уточнили в ФАС. О каком именно регионе идет речь — не сообщается.

По данным Росстата, яйца и куриное мясо стали лидерами по росту цен в октябре. В сравнении с сентябрем они подорожали на 13,1%, с начала года — на 18,7%. На неделе 8 по 13 ноября куриные яйца подорожали на 3,4%. Сегодня, 16 ноября, глава министерства сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский пояснил, что яйца дорожают из-за того, что находятся в дефиците после вспышек птичьего гриппа на птицефабриках.