В минсельхозе Ростовской области назвали дефицит причиной подорожания яиц

Рост цен на яйца в Ростовской области имеет объективные причины, считают в министерстве сельского хозяйства региона. Глава ведомства Константин Рачаловский на пресс-конференции объяснил журналистам, что яйца дорожают из-за того, что находятся в дефиците после вспышек птичьего гриппа на птицефабриках. Об этом сообщает Donnews.

В Ростовской области цены на яйца с начала года подорожали на 26,6%. За последнюю неделю стоимость десятка выросла сразу на 3%. Так, 30 октября средняя цена за десяток составляла 94,53 руб., а 7 ноября — уже 97,39 руб. По словам господина Рачаловского, на стоимость яиц также влияет подорожание кормов, добавок, горючего и др.

На днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила региональным органам проверить формирование цен на куриные яйца. Служба проведет анализ обоснованности оптово-отпускных цен на куриные яйца у производителей.

Кристина Федичкина