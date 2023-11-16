В Нижегородской области ослабили запрет на использование беспилотников

Губернатор Нижегородской области внес изменения в указ от 28 октября 2022 года, запрещавший использование беспилотников на территории региона. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Внесенными поправками в Нижегородской области теперь разрешено использовать БПЛА в интересах органов госвласти, МСУ и подведомственных им организаций. Также разрешены полеты для обеспечения работы объектов энергетики, нефтяной отрасли и лесного хозяйства, для выполнения авиационных работ и для апробации новых правовых режимов, применяемых при работе беспилотной авиации. Кроме того, дроны можно запускать для обеспечения работы подразделений ФСБ, МВД, МЧС, ФСИН, Росгвардии и Минобороны.

Беспилотникам с массой до 30 кг разрешено летать в дневное время на высоте менее 150 м вне диспетчерских зон аэропортов и других специальных зон, где могут действовать ограничения на полеты. Также им запрещено подлетать ближе 2 км к объектам транспортной, коммунальной и энергетической инфраструктуры, при этом высота полета не должна превышать 100 м.

В правительстве Нижегородской области уточнили, что смягчение ограничений не освобождает граждан от исполнения федеральных правил использования БПЛА и воздушного пространства, а также от необходимости согласовать полеты с органами власти.

Как писал «Ъ-Приволжье», Нижегородская область вошла в число регионов, где может быть введен экспериментальный правовой режим для использования БПЛА. Беспилотные системы будут, в частности, использоваться для нужд предприятий АПК. Также Нижегородская область станет одним из двух первых регионов, где будет внедрен удаленный мониторинг свалок с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Андрей Репин