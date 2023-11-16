В Ростовской области до конца года обновят парк пригородных электропоездов

В соответствии с соглашением, подписанном между правительством Ростовской области и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» , ОАО «РЖД» обновит парк электропоездов в Ростовской области, сообщило министерство региональной политики и массовых коммуникаций.

По его данным, семь электропоездов поступят в составе четырех вагонов, еще три – в шестивагонной компоновке. Их общая стоимость составит более 3,6 млрд руб. Новые электропоезда будут использованы для расширения действующей маршрутной сети, к которой планируется добавить направления «Морозовск – Волгодонск», «Морозовск – Чернышков» и «Котельниково – Сальск – Тихорецкая».

В настоящее время перевозка пассажиров в пригородном сообщении осуществляется по 23 маршруту 65 парами электропоездов и рельсовых автобусов. По данным на 1 ноября они перевезли 7,2 млн человек, что на 8,7% выше показателя аналогичного периода 2022 года.

Сергей Иванов