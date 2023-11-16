Суд в Петербурге приговорил художницу Сашу Скочиленко к семи годам общего режима

Судья Василеостровского районного суда Санкт-Петербурга Оксана Демяшева признала художницу Сашу Скочиленко виновной по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ). Судья назначила ей семь лет в исправительной колонии общего режима и лишила права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на три года, передает корреспондент «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скочиленко во время заседания суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Александра Скочиленко во время заседания суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

Художницу задержали в апреле 2022 года. В марте того же года Саша Скочиленко разместила пять ценников-листовок с информацией о действиях российской армии на Украине в магазине в Санкт-Петербурге. Их заметила пожилая посетительница магазина и вызвала полицию.

По мнению гособвинения, информация на листовках не соответствует официальной позиции Министерства обороны РФ. Прокурор запрашивал для девушки восемь лет лишения свободы. Сторона защиты просила оправдать их доверительницу, настаивая, что в ее действиях нет состава преступления. Сама Саша Скочиленко вину не признала, но факт замены ценников не отрицала. По ее словам, акция носила мирный характер.

Саша Скочиленко после задержания содержалась в СИЗО более полутора лет. День в изоляторе считается за полтора дня в колонии. С учетом назначенного срока она может провести в колонии примерно четыре года.

Как прошло одно из последних заседаний — в материале «Ъ-СПб».

Надежда Ярмула, Полина Пучкова, Санкт-Петербург