Судья по делу художницы Александры Скочиленко не выдержала аплодисментов

Судья прервала выступления адвокатов художницы Александры Скочиленко, обвиняемой по статье о распространении фейков об армии, из-за того, что «слушатели громко хлопали». На заседании 13 ноября в Василеостровском районном суде Санкт-Петербурга с защитительной речью выступили адвокаты девушки Юрий Новолодский и Яна Неповиннова. Сторона защиты настаивает на невиновности своей доверительницы и просит ее оправдать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Василеостровском районном суде. Художница Александра Скочиленко во время заседания суда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Заседание по делу художницы Александры Скочиленко, обвиняемой в распространении фейков о российской армии, в Василеостровском районном суде. Художница Александра Скочиленко во время заседания суда.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первым с защитительной речью, несмотря на желание судьи изменить порядок выступления стороны защиты, выступил адвокат Юрий Новолодский. Он раскритиковал доказательства стороны обвинения: лингвистическую экспертизу и показания свидетелей. На прошлых заседаниях эксперты стороны защиты не раз отмечали, что экспертное заключение обвинения сделано с ошибками и непрофессионально. Защита просила об исключении этой экспертизы из дела, однако судья ходатайство отклонила.

«Экспертиза была проведена с нарушением всех правил УПК. Но это полбеды, что нарушены процессуальные правила. Но там и наукой не пахло. Это заключение носит антинаучный характер. Поэтому эти эксперты так жалко выглядели в ходе допроса специалистами, которые профессионально на порядок выше их»,— высказался господин Новолодский.

Адвокат также отметил, что защита считает действия их доверительницы поступком, а не преступлением. А в завершении выступления процитировал заметку из телефона Александры Скочиленко. «"Я продолжу делать все, что могу. Высказываться в публичных местах, в рисунках, на выступлениях, акциях, творческих проектах, при помощи печатной агитации — чтобы приблизить прекращение боевых действий! И призываю всех людей к этому тоже. Это экзамен на вашу человечность. Вам выпал шанс его сдать". Вот истинное устремление Скочиленко, которого не увидели товарищ прокурор и следствие. Я хочу верить в правосудие. Мне хочется верить, что рано или поздно справедливое правосудие восторжествует. И хотелось бы, чтобы этот процесс начался с дела Скочиленко»,— заключил Юрий Новолодский.

После него с речью выступила адвокат Яна Неповиннова. Она начала с критики самой статьи, по которой судят ее подзащитную. «Статья 207.3 УК РФ несостоятельна, нелогична, и ее правоприменение ограничивает в правах граждан России на свободу слова, свободу мысли и на свободу убеждений. Мы стали свидетелями жестоких приговоров, пыток и уголовных дел по этой статье»,— заявила госпожа Неповиннова. По ее словам, обвинительное заключение составлено с существенными нарушениями, которые мешают ее подзащитной понять, в чем она обвиняется и как ей защищаться.

Защитница также процитировала личную переписку Александры Скочиленко со своими друзьями с Украины и заметки, которые девушка оставляла в телефоне, эмоциональная реагируя на новости в феврале-марте 2022 года. Все это, по мнению защиты, доказывает невиновность девушки — она верила в то, что ей рассказывали друзья и переживала, получая сообщения от них.

Яна Неповиннова также отметила, что цель поступка ее подзащитной была одна — приблизить прекращение боевых действий. Об этом на одном из заседаний говорила и сама Александра Скочиленко.

«Мне пришла в голову идея: а что если незаметно оставлять мирные открытки на полках в магазинах? Ведь есть еще очень много людей, которые не знают о том, какое чудо — человеческая жизнь. Насколько она прекрасна и дорога, и что насилие — это не решение проблем. Может быть, мы читаем разные новости, посещаем разные мероприятия, слушаем разную музыку, но скорее всего ходим в одни и те же магазины. Язык ценника понятен сегодня каждому. Вся агитация предельно мирная и поддерживающая», — зачитала одну из заметок защитница. Она подчеркнула, что Александра Скочиленко не распространяла заведомо ложную информацию: девушка верила словам знакомым с Украины и новостям, которые читала в СМИ.

Госпожа Неповиннова также напомнила о болезнях Александры Скочиленко и о последствиях, которые могут наступить из-за некачественного питания и отсутствия должного наблюдения врачей.

«Восемь лет, которые запросил гособвинитель, бесчеловечны. Александра не сделала ничего противоправного и ничего насильственного. Она просто хотела мира и прекращения боевых действий. Нельзя за это сажать в тюрьму. Нельзя наказывать за инакомыслие, инакочувствие. Нельзя наказывать за объективную критику власти и ее решений. Нельзя наказывать за заблуждение. Нельзя наказывать за недоверие или доверие пропаганде какой-либо страны. Нельзя наказывать Александру Скочиленко. "Это экзамен на вашу человечность. Вам выпал шанс его сдать",— адвокат также закончила выступление цитатой подзащитной. — Александру Скочиленко прошу оправдать в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления».

Зрители оценили речь Яны Неповинновой аплодисментами. Судья Оксана Демяшева тут же прервала заседание и потребовала слушателей, которые хлопали, покинуть зал, объясняя это тем, что мы «не в цирке». «Кто хлопал — выходит из зала суда. Вы мешаете, срываете процесс»,— заявила госпожа Демяшева. После требования за дверь вышли два человека — остальные остались сидеть. Тогда судья попросила судебных приставов вывести всех слушателей из зала, а сама удалилась в совещательную комнату.

Оставшиеся слушатели покидать зал категорически отказались. В итоге судья отложила слушание на 14 ноября. При этом адвокат Дмитрий Герасимов сообщил, что у него в это время запланировано заседание в другом суде. Судья слова адвоката проигнорировала, несколько раз повторив, что заседание откладывается из-за слушателей, и, хлопнув дверью, покинула зал.

Господин Герасимов отметил, что адвокаты завтра будут просить об отложении. При этом сторона защиты не исключает того, что следующее заседание пройдет в закрытом режиме.

Как прошла первая часть прений в материале «Ъ-СПб» — «Прокурор назвал свою цену за действия художницы».

Надежда Ярмула

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