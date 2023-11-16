Глава Госкоммолодежи Башкирии прокомментировала обыски

Председатель госкомитета Башкирии по молодежной политике Яна Гайдук подтвердила информацию об обысках, проведенных в среду в ее квартире и служебном кабинете. Об этом она сообщила на своей странице «ВКонтакте».

«Новостная лента сегодня пестрит сообщениями «у руководителя Госкомолодежи обыски», «у руководителя Госкоммолодежи и неустановленных сотрудников (!) ищут деньги и разные важные документы». Кто-то, наверное, смакует и потирает руки «вот он — коррупционный скандал, да еще и в молодежке!». Сумок с деньгами, сейфов с драгоценностями и «тех самых документов» — не нашли. Внятных претензий и обвинений нет»,— написала госпожа Гайдук, назвав произошедшее «провокацией».

«Кто-то упорно ищет зеленых человечков. Хочется им сказать: ребята, если сейчас в условиях текущей геополитической ситуации вам так важно заниматься этой фигней — не мешайте работать!»,— отметила чиновник.

Яна Гайдук была назначена председателем госкомитета Башкирии по молодежной политике в октябре 2021 года. Ранее она работала советником управления главы Башкирии по общественно-политическому развитию и заместителем министра молодежной политики и спорта республики.

Венера Хисамова

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