Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие лоты стали самыми прибыльными для аукционных домов на недавних торгах в Нью-Йорке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bebeto Matthews / AP Фото: Bebeto Matthews / AP

Дома Christie's и Sotheby's заработали почти $1,2 млрд на продажах произведений современного искусства в Нью-Йорке на прошлой неделе. Обнадеживающий результат для конца года. Christie's заработал в общей сложности $759,35 млн за две сессии. Аукционный дом заявил, что очень доволен тем, что аудитория торгов, очевидно, привлекла более 2,5 млн зрителей на различных платформах, включая активное международное участие, в дополнение к участникам торгов в переполненном торговом зале.

У Christie's явные успехи отмечаются в сегменте так называемых юных художников. Ну около 40 лет — такая юность! Картину берлинки Стефани Хайнце (1987 года рождения) «Третье свидание», которая дебютировала на аукционе в прошлом месяце, продали за $239,4 тыс. при эстимейте в $80 тыс. Обнаженная женщина Дженны Гриббон (1978 года рождения) «Относительно меня, относительно тебя и меня» принесла ей новый рекорд почти в $500 тыс.

Картину «Плотское поле» русского художника Сани Кантаровского (1982 года), живущего в Нью-Йорке, продали более чем за $200 тыс. Про Саню, которому сорокет, пишут: «Художник, куратор. Известен работами в разных медиа и кураторскими проектами». Может, кому-то и известен, а мне нет. Самым дорогим лотом Christie's стал «Бассейн с кувшинками» Клода Моне за $74 млн.

Sotheby's выглядел скромнее. $424,5 млн, и почти все — за коллекцию Ландау Фишер. В принципе около трети всей суммы пришлось на портрет Мари-Терез Вальтер «Женщина с часами» Пабло Пикассо 1932 года, который продали за $139,4 млн. Девять лотов превысили рубеж «10 плюс» — более $10 млн.

Были также установлены новые аукционные рекорды для двух первоклассных, как пишут, художников: $11,8 млн за картину Марка Тэнси «Триумф над мастерством II» (1987 год) и ошеломительные $18,7 млн за полотно Агнес Мартин «Серый камень II».