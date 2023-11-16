На Урале за неделю огурцы подорожали на 10,7%

В Свердловской области средняя стоимость огурцов составляет 114,4 руб. за кг. По данным Свердловскстата на 13 ноября, относительно средней стоимости на 7 ноября, цена выросла на 10,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также за неделю подорожали и помидоры, их стоимость выросла на 4,2% — до 206,9 руб. за кг. Яйца куриные за 10 штук теперь стоят в среднем 92,6 руб. (+3,2%). Однако стоимость на репчатый лук снизилась почти на 4% — до 28 руб. за кг.

Напомним, по данным на конец октября, в регионе за последние пять месяцев цены на курицу выросли почти на 39%. В мае стоимость куры охлажденной и мороженной составляла 157,2 руб. за кг, то в конце октября — 221,4 руб. По данным на 13 ноября, кг курицы теперь стоит 229,6 руб.

Полина Хабарова

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