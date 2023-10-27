В Свердловской области подскочили цены на курицу

В Свердловской области за последние пять месяцев цены на курицу выросли почти на 39%. По данным Свердловскстата, если в мае стоимость куры охлажденной и мороженной составляла 157,25 руб. за кг, то в конце октября — 221,46 руб.

Цены на мясо же выросли, однако не так значительно. Так, говядина подорожала с 526 руб. за кг до 542 руб., свинина — с 313 руб. до 347 руб., а баранина — с 636 руб. до 680 руб.

На этой неделе после замечания президента Владимира Путина об удорожании мяса птицы на 27% с начала года Минсельхоз предложил меры по сдерживанию роста цен. В декабре может быть введен запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы и пищевого яйца сроком на полгода.

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