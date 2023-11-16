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Организатор нападений РДК на брянские села заочно приговорен к пожизненному

Суд заочно приговорил к пожизненному сроку организатора мартовского нападения на Брянскую область, участника вооруженного формирования «Русский добровольческий корпус» (РДК) Дениса Капустина. Ему вменялись госизмена (ст. 275 УК РФ), попытка теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205), незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222, ч. 4 ст. 222.1), создание террористического сообщества (ст. 205.4), прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3).

Денис Капустин

Денис Капустин

Фото: Telegram-канал «Русского добровольческого корпуса»

Денис Капустин

Фото: Telegram-канал «Русского добровольческого корпуса»

Дело в закрытом режиме рассмотрел Второй западный окружной военный суд в Москве, сообщила пресс-служба суда «Интерфаксу». Капустин должен отбывать наказание в колонии особого режима. Наказание будет исполняться с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

Капустин был объявлен в международный розыск в апреле. Уголовное дело расследовало ФСБ РФ, внесен в реестр Росфинмониторинга экстремистов и террористов.

2 марта диверсанты из «Русского добровольческого корпуса», который связывают с вооруженными силами Украины, напали на два села в Брянской области — Сушаны и Любечане. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Рейд, по данным следствия, возглавил Капустин. Кроме того, по данным следствия, Капустин также организовал покушение на бизнесмена Константина Малофеева. В августе, как утверждалось, был предотвращен организованный Капустиным диверсионно-террористический акт на объекте нефтегазового комплекса в Волгоградской области.

О нападении диверсантов на села — в материале «Ъ» «Диверсанты зашли партиями».

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

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