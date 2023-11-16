Рейтинг кредитоспособности Нижегородской области подтвержден на уровне ruА+

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА+. Прогноз по рейтингу — стабильный.

По данным агентства, объем ВРП Нижегородской области за 2022 год составил 2,1 трлн рублей, что примерно соответствует уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. По итогам 2023 года регионом ожидается объем ВРП в размере 2,3 трлн руб. Основным драйвером экономического роста будет выступать промышленность — индекс промышленного производства регионом ожидается на уровне 107,0% к уровню 2022 года.

Регион характеризуется высоким уровнем бюджетной автономии. Доля налоговых и неналоговых доходов в доходах регионального бюджета в 2022 году составила 76,4%. В структуре налоговых доходов рост сложился по всем бюджетообразующим налогам. Диверсификация налоговой базы региона оказывает позитивное влияние на рейтинговую оценку: доля крупнейшего налогоплательщика в 2022 году составила 3,9% в налоговых доходах. На долю 10 крупнейших налогоплательщиков приходилось 19,8% налоговых доходов регионального бюджета.

По итогам 9 месяцев текущего года неналоговые доходы приросли на 27,2% к аналогичному периоду прошлого года. Долговая нагрузка региона на 1 января находилась на умеренном уровне. Совокупный объем долгового портфеля составил 132,9 млрд руб.

По итогам текущего года ожидается увеличение долга региона на 15,5% в связи с привлечением бюджетных кредитов на реализацию инфраструктурных проектов, опережающее финансирование расходов, привлечением коммерческих заимствований на финансирование прогнозируемого дефицита бюджета.

По итогам 2023 года структура долгового портфеля претерпит изменения. Доли бюджетных кредитов и облигационных займов уменьшатся и будут составлять 67,5% и 28,0% соответственно, банковские кредиты будут формировать 3%, гарантийные обязательства — 1,5%.

Андрей Репин