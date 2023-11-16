Прокуратура обжалует приговор вице-премьеру Башкирии Борису Беляеву

Прокуратура Башкирии направит кассационное представление на определение Верховного суда Башкирии, который сегодня смягчил приговор в отношении вице-премьера Башкирии — министра ЖКХ республики Бориса Беляева, министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева, замначальника ГКУ «Управление капитального строительства Башкирии» Рамиля Сафина, экс-замглавы администрации Кумертау Юрия Курова и начальника отдела капстроительства №2 ГКУ Шадмурата Бикимбетова. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

В июне Ленинский райсуд Уфы признал подсудимых виновными в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ) при приемке очистных сооружений в Кумертау в 2017 году. Министров приговорили к шести годам лишения свободы, Рамиля Сафина и Юрия Курова — к пяти годам, а Шадмурата Бикимбетова — к трем годам и четырем месяцам. Отбывать наказание они должны были в колонии общего режима.

Сегодня судебная коллегия ВС освободила осужденных от наказания за подлог, а их действия о превышении полномочий переквалифицировала на ч.1 ст. 286 УК РФ.

В результате суд приговорил Рамзиля Кучарбаева к трем годам лишения свободы, а Бориса Беляева — к двум годам и двум месяцам. Оба министра должны отбывать наказание в колонии-поселении. Остальным подсудимым суд смягчил наказание до двух лет лишения свободы условно каждому.

Венера Хисамова

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