В Белгородской области не смогли продать комплекс зданий за 8,9 млн рублей

Аукцион по продаже 0,3 га с комплексом зданий в Старом Осколе Белгородской области не состоялся из-за отсутствия заявок на участие в торгах. Это следует из документации тендера. Цена лота составляла 8,9 млн руб.

Участок находится в федеральной собственности. На нем расположены пять зданий общей площадью 1,7 тыс. кв. м и некое сооружение длиной 49 м, которые также находятся в федеральной собственности. По данным продавца, которым выступил «Дом. РФ», объекты окружены исторической застройкой общественно-делового назначения, в том числе административными зданиями, образовательными учреждениями и городскими достопримечательностями. Виды разрешенного использования участка — малоэтажная многоквартирная и среднеэтажная жилая застройка.

В сентябре «Дом.РФ» со второй попытки продал в Белгороде бывший автодром. Актив купила местная компания «Панорама-парк» за 32,5 млн. при начальной цене в 13,9 млн руб.

О проекте воронежской BM-Group по строительству в Старом Осколе ЖК за 1 млрд руб. — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте