«Панорама-парк» выкупила бывший автодром в Белгороде за 32,5 млн рублей

Белгородское ООО «Панорама-парк» выкупило участок бывшего автодрома на улице Мичурина в облцентре на повторном аукционе за 32,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале «Дом.РФ». Начальная цена лота составляла 13,9 млн руб. В него входили участок на 0,7 га с пятью зданиями общей площадью 1,3 тыс. кв. м и сооружением на 5,9 тыс. кв. м.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Панорама-парк» было зарегистрировано в 2018 году для деятельности ресторанов и предоставления услуг по доставке продуктов. Уставный капитал составляет 120 тыс. руб. 50% долей компании принадлежат ее гендиректору Александру Зерницкому, еще 50% — у Евгения Татаринцева. По собственным данным, «Панорама-парк» владеет заведением «Чайхона №1», банным клубом «Пархаус», отелем Loft Hotel and Spa и спа-комплексом «Магия тела» в Белгороде. Выручка ООО в 2022 году выросла на 18%: со 148 млн до 175 млн руб., чистый убыток составил 4,5 млн руб. (2021-й общество закончило с чистой прибылью в 27 млн руб.).

Для участия в аукционе поступило пять заявок от одного белгородского предпринимателя и четырех местных компаний. Помимо «Панорамы-парка» приобрести территорию бывшего автодрома хотели торговый дом «Владмива» одноименного опытно-экспериментального завода по производству имплантатов, стройфирма «Прогресс», зарегистрированная в 2016 году для возведения зданий, ООО «ЦДР “Росинвест“», занимающееся консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления с 2015 года, и бизнесмен Михаил Лапкин, продающий автомобильные детали, узлы и принадлежности с 2009 года.

Ценовое предложение от «Росинвеста» не опубликовано. Остальные участники торгов готовы были отдать за лот от 22,6 млн руб. до 32,5 млн руб.

Первый аукцион по реализации территории автодрома состоялся в августе. В нем участвовали три местные компании и шесть предпринимателей. Они предлагали за лот от 15 млн до 44,3 млн руб. Больше всего готово было заплатить ООО «Научно-производственное объединение "Химтэк"», которое и было признано победителем. Однако компания отказалась подписывать договор, поэтому торги были проведены повторно.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте