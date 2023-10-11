«Дом.РФ» продает в белгородском Старом Осколе комплекс зданий за 8,9 млн рублей

Институт в сфере жилищного развития «Дом.РФ» выставил на торги 0,3 га с комплексом зданий в Старом Осколе Белгородской области. Объекты расположены на улице Комсомольской в центре города, следует из объявления.

На участке расположены пять зданий общей площадью 1,7 тыс. кв. м, а также некое сооружение. По данным «Дома.РФ», объекты окружены исторической застройкой общественно-делового назначения, в том числе административными зданиями, образовательными учреждениями и городскими достопримечательностями. Виды разрешенного использования участка — малоэтажная многоквартирная и среднеэтажная жилая застройка.

Начальная цена лота составляет 8,9 млн руб. Заявки на торги принимаются до 13 ноября, подведение итогов намечено на 17 ноября.

В сентябре «Дом.РФ» со второй попытки продал в Белгороде бывший автодром. При начальной цене в 13,9 млн руб. актив купила местная компания «Панорама-парк» за 32,5 млн.

О проекте комплексной застройки в Старом Осколе от воронежской BM-Group читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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