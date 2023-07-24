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Коммерсантъ FM
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Испания не во всем права

Идеологические вопросы раскололи королевство

Испанская оппозиция в лице правой «Народной партии» заняла первое место на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Однако «народники» во главе с Альберто Фейхоо не смогут сформировать правительство ни самостоятельно, ни даже при помощи своих наиболее вероятных союзников — ультраправой Vox. Это открывает некоторые перспективы перед ныне правящими социалистами во главе с Педро Санчесом. В любом случае коалиционные переговоры будут крайне трудными и, возможно, безрезультатными, что приведет к новым досрочным выборам. Голосование 23 июля показало: Испания сильно расколота, в том числе по таким вопросам, как право на аборты, эвтаназию и смену пола, отношение к нелегалам и уровень самостоятельности регионов. Немногое, что объединяет политиков — безусловная поддержка Украины.

«Народная партия» Альберто Фейхоо набрала больше всего голосов на выборах в Испании, но радость оказалась неполной: сформировать правительство будет крайне затруднительно

«Народная партия» Альберто Фейхоо набрала больше всего голосов на выборах в Испании, но радость оказалась неполной: сформировать правительство будет крайне затруднительно

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP

«Народная партия» Альберто Фейхоо набрала больше всего голосов на выборах в Испании, но радость оказалась неполной: сформировать правительство будет крайне затруднительно

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP

Карта Испании с итогами выборов на редкость наглядна и показательна. Синее «море» (цвет «Народной партии») разлито на большей части королевства. Виднеется лишь несколько красных социалистических островков (Каталония на северо-востоке, Наварра и Страна Басков — на севере, Эстремадура на юго-западе, Канары).

«Народники» завоевали 136 из 350 кресел в Палате депутатов (вместо 89 в 2019 году). Социалисты — 122 (+2 к прежнему результату). Однако первые были разочарованы результатами, а вторые — воодушевлены. Дело в том, что для одобрения кандидатуры премьер-министра нужно 176 голосов «за». «Народная партия» рассчитывала добиться цели, объединившись с Vox (таким образом, испанские ультраправые впервые со времен диктатора Франсиско Франко вошли бы во власть). Но план не сработал: Vox получила 33 кресла и этого явно недостаточно. А учитывая токсичность ультраправых, никто больше к этому союзу не присоединится.

Между тем партия премьера Педро Санчеса надеется на поддержку не только родственной левой коалиции Sumar (31 кресло), но и целого ряда более мелких партий. Переговоры явно будут непростыми (например, каталонские сепаратисты могут выставить в качестве требования проведение референдума о независимости). И тут нельзя исключать ни успеха по итогам консультаций, ни их провала, что приведет к перевыборам.

Партия премьера Испании Педро Санчеса получила меньше кресел, чем «народники», но социалисты все равно остались довольны результатами выборов

Партия премьера Испании Педро Санчеса получила меньше кресел, чем «народники», но социалисты все равно остались довольны результатами выборов

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Партия премьера Испании Педро Санчеса получила меньше кресел, чем «народники», но социалисты все равно остались довольны результатами выборов

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Напомним, что и эти выборы были внеочередными. Голосование должно было состояться осенью или в начале зимы (до 10 декабря). Однако в мае социалисты плохо выступили на региональных и муниципальных выборах, после чего Педро Санчес решил, что смысла ждать нет.

Противостояние господина Санчеса и Альберто Фейхоо было в центре внимания в ходе всей кампании. Последний, например, практически нокаутировал своего соперника по итогам того единственного раунда теледебатов, где они сошлись лицом к лицу. По данным исследования от компании SocioMetrica, так решили 58% опрошенных (противоположную позицию заняли 30,4%). Любопытно, что более убедительным господина Фейхоо сочли и 19,3% сторонников социалистов. На дебатах правый политик обвинял своего соперника в том, что его правительство не уделяет внимания созданию рабочих мест, а цены на еду выросли на 30%. Премьер отбивался, рассказывая о низкой инфляции и 2 млн созданных рабочих мест, но зрителей так и не убедил.

Порой политики переходили на личности. Лидер «народников» постоянно критиковал оппонента, обвиняя в попытках создания культа личности и стремлении удержаться у власти любой ценой.

А социалисты активно распространяли фотографию 1995 года, на которой Альберто Фейхоо (тогда он входил в правительство родной Галисии) запечатлен на яхте со своим другом Марсиалем Дорадо, известным наркодилером. Накануне выборов господин Фейхоо вначале заявил, что ничего не знал о роде деятельности своего друга, так как тогда «не было ни интернета, ни Google», а затем дал иную трактовку, заверив: в 1995 году Марсиаль Дорадо был просто контрабандистом, никак не связанным с наркобизнесом.

Между тем не меньше внимания, чем к потенциальным фаворитам, на этих выборах было приковано к политическим силам второго ряда — партии Vox и коалиции Sumar. От их результатов во многом зависел итоговый расклад.

Партия «Движение Sumar» была основана только 31 мая, а одноименная предвыборная коалиция, в которую вошли два десятка партий,— 9 июня. В основе идеологии — левые идеи, феминизм, внимание к экологическим проблемам, защита прав ЛГБТ-сообщества, расширение полномочий испанских регионов.

Как Испания пытается переосмыслить свое прошлое

Едва выйдя на политическую арену, Sumar сразу же заставила говорить о себе. Лидер партии и коалиции — вице-премьер и министр труда Иоланда Диас — предложила, во-первых, сократить рабочую неделю с нынешних 40 часов до 37,5 уже в 2024 году, а затем — и вовсе до 32 часов. «Возвращаться домой на час раньше — значит улучшить качество жизни, а экономика будет от этого лишь здоровее»,— заверила она. Во-вторых, госпожа Диас выступила за введение постоянного налога для испанцев с состоянием более €3 млн (0,1% от населения страны). Третье, самое громкое предложение — дарить каждому молодому испанцу по €20 тыс. Деньги, которые предлагалось выплачивать в период с 18 лет до 23, можно было бы потратить либо на образование, либо на создание собственного бизнеса. Такое предложение назвали непродуманным даже союзники-социалисты. Что уж говорить про Vox, где предупредили: страну будет ждать еще больший наплыв мигрантов, мечтающих об испанском гражданстве.

От ультраправой Vox сюрпризов никто не ждал: партия была основана в 2013 году, а в 2019-м впервые попала в парламент, заняв 24 кресла. Vox добивается введения «морской блокады» ради борьбы с потоками нелегальных мигрантов и немедленной высылки тех, кто до испанских берегов все-таки добрался. Запрета на эвтаназию и резкого ужесточения законодательства, касающегося права на аборт. Упразднения министерства по вопросам равноправия. Отмены принятого в этом году «Закона о реальном и эффективном равенстве трансгендеров» (позволяет менять в документах имя и пол с 16 лет без каких-либо медицинских и прочих условий). Максимального ограничения автономии регионов и запрета сепаратистских партий. Отмены принятого социалистами в прошлом году «Закона об исторической памяти», направленного на борьбу с наследием диктатора Франко. В общем, полная идеологическая противоположность коалиции Sumar.

Немало различий между партиями есть и во внешней политике.

Так, далеко не всем участникам предвыборной гонки понравилось прошлогоднее решение Педро Санчеса заявить о поддержке Марокко по вопросу принадлежности Западной Сахары и, таким образом, серьезно рассориться с Алжиром (этот шаг социалистов не поддержали даже партнеры из Sumar). Подходы к гибралтарскому вопросу разнятся от «надо договариваться с Лондоном о формировании по обе стороны границы зоны всеобщего процветания» (социалисты) до «Гибралтар должен стать полноправной территорией Испании, и точка» (Vox). Европейский проект роднит социалистов, Sumar и «народников», которые одинаково хорошо относятся к ЕС и евробюрократии, а вот Vox близка к евроскептикам вроде венгерского премьера Виктора Орбана.

Между тем есть одна тема, по которой между партиями царит полное единодушие. «Мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и мы будем работать над достижением мира»,— отмечали в предвыборной программе социалисты, обещая также способствовать движению Киева в ЕС. Об этом же говорят «Народная партия» и Sumar. В предвыборной программе Vox главный вопрос мировой политики обошли стороной, однако лидер ультраправых Сантьяго Абаскаль критиковал премьера Санчеса за недостаточную, по его словам, поддержку Киева из-за якобы «присутствия союзников» Москвы в испанском правительстве.

Павел Тарасенко

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