Испания не во всем права

Испанская оппозиция в лице правой «Народной партии» заняла первое место на состоявшихся в воскресенье парламентских выборах. Однако «народники» во главе с Альберто Фейхоо не смогут сформировать правительство ни самостоятельно, ни даже при помощи своих наиболее вероятных союзников — ультраправой Vox. Это открывает некоторые перспективы перед ныне правящими социалистами во главе с Педро Санчесом. В любом случае коалиционные переговоры будут крайне трудными и, возможно, безрезультатными, что приведет к новым досрочным выборам. Голосование 23 июля показало: Испания сильно расколота, в том числе по таким вопросам, как право на аборты, эвтаназию и смену пола, отношение к нелегалам и уровень самостоятельности регионов. Немногое, что объединяет политиков — безусловная поддержка Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран «Народная партия» Альберто Фейхоо набрала больше всего голосов на выборах в Испании, но радость оказалась неполной: сформировать правительство будет крайне затруднительно

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP «Народная партия» Альберто Фейхоо набрала больше всего голосов на выборах в Испании, но радость оказалась неполной: сформировать правительство будет крайне затруднительно

Фото: OSCAR DEL POZO / AFP

Карта Испании с итогами выборов на редкость наглядна и показательна. Синее «море» (цвет «Народной партии») разлито на большей части королевства. Виднеется лишь несколько красных социалистических островков (Каталония на северо-востоке, Наварра и Страна Басков — на севере, Эстремадура на юго-западе, Канары).

«Народники» завоевали 136 из 350 кресел в Палате депутатов (вместо 89 в 2019 году). Социалисты — 122 (+2 к прежнему результату). Однако первые были разочарованы результатами, а вторые — воодушевлены. Дело в том, что для одобрения кандидатуры премьер-министра нужно 176 голосов «за». «Народная партия» рассчитывала добиться цели, объединившись с Vox (таким образом, испанские ультраправые впервые со времен диктатора Франсиско Франко вошли бы во власть). Но план не сработал: Vox получила 33 кресла и этого явно недостаточно. А учитывая токсичность ультраправых, никто больше к этому союзу не присоединится.

Между тем партия премьера Педро Санчеса надеется на поддержку не только родственной левой коалиции Sumar (31 кресло), но и целого ряда более мелких партий. Переговоры явно будут непростыми (например, каталонские сепаратисты могут выставить в качестве требования проведение референдума о независимости). И тут нельзя исключать ни успеха по итогам консультаций, ни их провала, что приведет к перевыборам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Партия премьера Испании Педро Санчеса получила меньше кресел, чем «народники», но социалисты все равно остались довольны результатами выборов

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters Партия премьера Испании Педро Санчеса получила меньше кресел, чем «народники», но социалисты все равно остались довольны результатами выборов

Фото: Violeta Santos Moura, Reuters

Напомним, что и эти выборы были внеочередными. Голосование должно было состояться осенью или в начале зимы (до 10 декабря). Однако в мае социалисты плохо выступили на региональных и муниципальных выборах, после чего Педро Санчес решил, что смысла ждать нет.

Противостояние господина Санчеса и Альберто Фейхоо было в центре внимания в ходе всей кампании. Последний, например, практически нокаутировал своего соперника по итогам того единственного раунда теледебатов, где они сошлись лицом к лицу. По данным исследования от компании SocioMetrica, так решили 58% опрошенных (противоположную позицию заняли 30,4%). Любопытно, что более убедительным господина Фейхоо сочли и 19,3% сторонников социалистов. На дебатах правый политик обвинял своего соперника в том, что его правительство не уделяет внимания созданию рабочих мест, а цены на еду выросли на 30%. Премьер отбивался, рассказывая о низкой инфляции и 2 млн созданных рабочих мест, но зрителей так и не убедил.

Порой политики переходили на личности. Лидер «народников» постоянно критиковал оппонента, обвиняя в попытках создания культа личности и стремлении удержаться у власти любой ценой.

А социалисты активно распространяли фотографию 1995 года, на которой Альберто Фейхоо (тогда он входил в правительство родной Галисии) запечатлен на яхте со своим другом Марсиалем Дорадо, известным наркодилером. Накануне выборов господин Фейхоо вначале заявил, что ничего не знал о роде деятельности своего друга, так как тогда «не было ни интернета, ни Google», а затем дал иную трактовку, заверив: в 1995 году Марсиаль Дорадо был просто контрабандистом, никак не связанным с наркобизнесом.

Между тем не меньше внимания, чем к потенциальным фаворитам, на этих выборах было приковано к политическим силам второго ряда — партии Vox и коалиции Sumar. От их результатов во многом зависел итоговый расклад.

Партия «Движение Sumar» была основана только 31 мая, а одноименная предвыборная коалиция, в которую вошли два десятка партий,— 9 июня. В основе идеологии — левые идеи, феминизм, внимание к экологическим проблемам, защита прав ЛГБТ-сообщества, расширение полномочий испанских регионов.

Едва выйдя на политическую арену, Sumar сразу же заставила говорить о себе. Лидер партии и коалиции — вице-премьер и министр труда Иоланда Диас — предложила, во-первых, сократить рабочую неделю с нынешних 40 часов до 37,5 уже в 2024 году, а затем — и вовсе до 32 часов. «Возвращаться домой на час раньше — значит улучшить качество жизни, а экономика будет от этого лишь здоровее»,— заверила она. Во-вторых, госпожа Диас выступила за введение постоянного налога для испанцев с состоянием более €3 млн (0,1% от населения страны). Третье, самое громкое предложение — дарить каждому молодому испанцу по €20 тыс. Деньги, которые предлагалось выплачивать в период с 18 лет до 23, можно было бы потратить либо на образование, либо на создание собственного бизнеса. Такое предложение назвали непродуманным даже союзники-социалисты. Что уж говорить про Vox, где предупредили: страну будет ждать еще больший наплыв мигрантов, мечтающих об испанском гражданстве.

От ультраправой Vox сюрпризов никто не ждал: партия была основана в 2013 году, а в 2019-м впервые попала в парламент, заняв 24 кресла. Vox добивается введения «морской блокады» ради борьбы с потоками нелегальных мигрантов и немедленной высылки тех, кто до испанских берегов все-таки добрался. Запрета на эвтаназию и резкого ужесточения законодательства, касающегося права на аборт. Упразднения министерства по вопросам равноправия. Отмены принятого в этом году «Закона о реальном и эффективном равенстве трансгендеров» (позволяет менять в документах имя и пол с 16 лет без каких-либо медицинских и прочих условий). Максимального ограничения автономии регионов и запрета сепаратистских партий. Отмены принятого социалистами в прошлом году «Закона об исторической памяти», направленного на борьбу с наследием диктатора Франко. В общем, полная идеологическая противоположность коалиции Sumar.

Немало различий между партиями есть и во внешней политике.

Так, далеко не всем участникам предвыборной гонки понравилось прошлогоднее решение Педро Санчеса заявить о поддержке Марокко по вопросу принадлежности Западной Сахары и, таким образом, серьезно рассориться с Алжиром (этот шаг социалистов не поддержали даже партнеры из Sumar). Подходы к гибралтарскому вопросу разнятся от «надо договариваться с Лондоном о формировании по обе стороны границы зоны всеобщего процветания» (социалисты) до «Гибралтар должен стать полноправной территорией Испании, и точка» (Vox). Европейский проект роднит социалистов, Sumar и «народников», которые одинаково хорошо относятся к ЕС и евробюрократии, а вот Vox близка к евроскептикам вроде венгерского премьера Виктора Орбана.

Между тем есть одна тема, по которой между партиями царит полное единодушие. «Мы будем продолжать поддерживать Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности, и мы будем работать над достижением мира»,— отмечали в предвыборной программе социалисты, обещая также способствовать движению Киева в ЕС. Об этом же говорят «Народная партия» и Sumar. В предвыборной программе Vox главный вопрос мировой политики обошли стороной, однако лидер ультраправых Сантьяго Абаскаль критиковал премьера Санчеса за недостаточную, по его словам, поддержку Киева из-за якобы «присутствия союзников» Москвы в испанском правительстве.

Павел Тарасенко