Судей Советского районного суда Ростова заподозрили во взяточничестве

Сотрудники правоохранительных органов утром в четверг провели обыски в Советском районном суде Ростова. Мероприятия проводились в рамках дела о коррупции, сообщил «Ъ-Юг» источник в правоохранительных органах.

«Дело возбуждено в отношении предпринимателя за дачу взятки. Нескольких судей подозревают в получении взяток»,— сообщил источник.

Ранее за получение взяток были арестованы экс-глава Ростовского суда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова, а также экс-начальник регионального управления судебного департамента Андрей Рощевский. По данным источника «Ъ-Юг», обыски в Советском райсуде Ростова с этим делом не связаны.

Кристина Федичкина