Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рубль держит курс на укрепление

Что происходит на валютном рынке

Курсы валют продолжают снижаться. Доллар торгуется чуть выше отметки 89 руб. В моменте был достигнут июльский минимум — 88,8 руб. При этом на открытии торгов 15 ноября американская валюта стоила почти 91 руб., европейская — выше 96,5 руб.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российскую валюту поддерживают прежде всего регуляторные факторы, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Первый фактор — указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Второй — ключевая ставка в 15%. Но есть еще три момента.

Доллар опустился ниже 89 рублей

Во-первых, технически мы пробили уровень закрытия июля — 91,6, после чего укрепление рубля ускорилось. Во-вторых, завершился процесс выхода иностранных компаний из России, и спрос на валюту с их стороны достаточно низкий. В-третьих, рынок начинает чувствовать определенные изменения в геополитической ситуации.

То, что мы ускоряемся по рублю, свидетельствует о том, что тенденция подходит к некой финальной фазе, и, может быть, мы достигнем определенной нижней точки — где-нибудь в районе 85. И откатимся, возможно, к 87-88».

Курс евро опустился ниже 97 рублей впервые с июля

Читать далее

При этом долгосрочных рыночных факторов, которые бы поддержали рубль, не так много. Национальная валюта еще вернется к ослаблению, уверен экономист Сергей Хестанов: «Сильное укрепление рубля неблагоприятно влияет на доходы федерального бюджета. Соответственно, возможно, одним из факторов заметного укрепления курса нацвалюты является фаза электорального цикла.

Традиционно избиратели в России обращают внимание на инфляцию, курс рубля, а воздействие валютного курса на динамику инфляции довольно сильное. Поэтому, может быть, если будут приложены достаточные усилия, в том числе административного характера, до марта 2024-го мы увидим довольно крепкий рубль. Но при тех параметрах бюджета на следующий год, которые озвучены, маловероятно, что он в течение хоть сколько-нибудь длительного времени удержит такие позиции.

Что снизило курс доллара

Что касается возможного повышения ключевой ставки, это будет зависеть от динамики инфляции. У нас при укреплении рубля снижение цен если и происходит, то гораздо менее выраженное, чем их повышение при ослаблении нацвалюты. То есть наблюдается довольно сильная асимметрия. Поэтому вряд ли нынешние значения рубля сильно повлияют на решение Центрального банка».

Центробанк готов и дальше повышать ключевую ставку, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. Такое решение примут, если регулятор не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Иван Корякин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...