Рубль держит курс на укрепление

Курсы валют продолжают снижаться. Доллар торгуется чуть выше отметки 89 руб. В моменте был достигнут июльский минимум — 88,8 руб. При этом на открытии торгов 15 ноября американская валюта стоила почти 91 руб., европейская — выше 96,5 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Российскую валюту поддерживают прежде всего регуляторные факторы, отметил ведущий аналитик компании «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков: «Первый фактор — указ президента об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Второй — ключевая ставка в 15%. Но есть еще три момента.

Во-первых, технически мы пробили уровень закрытия июля — 91,6, после чего укрепление рубля ускорилось. Во-вторых, завершился процесс выхода иностранных компаний из России, и спрос на валюту с их стороны достаточно низкий. В-третьих, рынок начинает чувствовать определенные изменения в геополитической ситуации.

То, что мы ускоряемся по рублю, свидетельствует о том, что тенденция подходит к некой финальной фазе, и, может быть, мы достигнем определенной нижней точки — где-нибудь в районе 85. И откатимся, возможно, к 87-88».

При этом долгосрочных рыночных факторов, которые бы поддержали рубль, не так много. Национальная валюта еще вернется к ослаблению, уверен экономист Сергей Хестанов: «Сильное укрепление рубля неблагоприятно влияет на доходы федерального бюджета. Соответственно, возможно, одним из факторов заметного укрепления курса нацвалюты является фаза электорального цикла.

Традиционно избиратели в России обращают внимание на инфляцию, курс рубля, а воздействие валютного курса на динамику инфляции довольно сильное. Поэтому, может быть, если будут приложены достаточные усилия, в том числе административного характера, до марта 2024-го мы увидим довольно крепкий рубль. Но при тех параметрах бюджета на следующий год, которые озвучены, маловероятно, что он в течение хоть сколько-нибудь длительного времени удержит такие позиции.

Что касается возможного повышения ключевой ставки, это будет зависеть от динамики инфляции. У нас при укреплении рубля снижение цен если и происходит, то гораздо менее выраженное, чем их повышение при ослаблении нацвалюты. То есть наблюдается довольно сильная асимметрия. Поэтому вряд ли нынешние значения рубля сильно повлияют на решение Центрального банка».

Центробанк готов и дальше повышать ключевую ставку, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова. Такое решение примут, если регулятор не увидит устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий.

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Иван Корякин