Китай считает безответственным заявление Байдена о том, что Си — диктатор

Министерство иностранных дел КНР раскритиковало президента США Джо Байдена за то, что тот назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Американский президент выступил с таким заявлением после встречи с господином Си в Сан-Франциско, которую оба лидера охарактеризовали позитивно.

«Подобные заявления крайне неверны и являются безответственной политической манипуляцией. Китай решительно выступает против»,— сказала официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге (цитата по AFP).

Господин Байден на пресс-конференции после встречи с господином Си заявил, что по-прежнему продолжает считать китайского лидера диктатором. По мнению американского президента, тот является таковым, потому что «управляет коммунистической страной, правительство которой полностью отличается от нашего».

Двухсторонние переговоры продолжались в Сан-Франциско около двух часов. Господин Си по итогам встречи выразил уверенность в светлом будущем отношений между США и Китаем. Господин Байден назвал встречу одной из самых конструктивных и продуктивных.

Об ожиданиях от встречи президента РФ с лидером КНР читайте в материале «Ъ» «В ожидании часа».

Леонид Уварчев