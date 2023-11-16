На Кубани поликлиники отказывают иногородним пациентам в прикреплении

В поликлиниках Краснодара и Новороссийска пациентам отказывают в прикреплении без объяснения причин. Об этом «Ъ-Кубань» рассказали сами пациенты, столкнувшиеся с проблемой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

В первом случае студентка медицинского колледжа Новороссийска с пропиской в Абинске обратилась в поликлинику №5 города-героя.

«У меня потребовали временную регистрацию по месту проживания или договор аренды жилья. Ни администратор, ни работники регистратуры не смогли объяснить, на каком основании меня отказываются прикреплять. В юридическом отделе поликлиники сослались на приказ Минздрава РФ №406Н. Я изучила документ, но не нашла пункт, который ограничивает право гражданина России в выборе поликлиники»,— рассказала студентка.

Во втором случае пациентке с адыгейской пропиской, которая живет и работает в Краснодаре, отказали в прикреплении в поликлинике №4 краевого центра, сославшись на то, что необходимо сменить регион медстрахования.

В минздраве Краснодарского края на запрос «Ъ-Кубань» по поводу произошедшего пока не ответили.

«На самом деле, законодательно существует только одно основание для отказа в прикреплении к поликлинике. Согласно ст. 21 ФЗ№323, пациент имеет право на выбор не только врача, но и медицинского учреждения для оказания ему медицинской помощи. Единственным основанием для отказа, которое было признано законным по суду, является превышение нормативов по количеству пациентов на одном участке или в поликлинике в целом»,— прокомментировал краснодарский адвокат, эксперт в области медицинского права Сергей Броницкий.

Он подчеркнул, что для прикрепления к поликлинике пациент не обязан предоставлять документы, подтверждающие место пребывания или регистрацию (временная прописка, справка по месту жительства). Также нет правовых оснований для того, чтобы снять с учета пациента в поликлинике.

«Кстати, прикрепиться к новой поликлинике можно через "Госуслуги". Менять поликлинику получится не чаще одного раза в год. Если поликлиника требует предоставить документы, которые не требуются для прикрепления (полный перечень — паспорт, полис ОМС, СНИЛС) и отказывает в прикреплении, рекомендую написать заявление на имя главврача поликлиники, в министерство здравоохранения региона и в прокуратуру. Напоминаю, что заявления лучше подавать письменно, чтобы оставались доказательства. Также считаю необходимым напомнить пациентам, которые прикрепились к поликлинике не по месту жительства: в вызове врача на дом поликлиника имеет право отказать на законных основаниях», — резюмирует Сергей Броницкий.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram