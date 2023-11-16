«Автобан» станет концессионером дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде

Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области планирует заключить договор концессии на строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде с дочерней структурой ДСК «Автобан» — КСК №11.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

КСК №11 стала единственным участником отбора конкурсных заявок от потенциальных инвесторов, желающих принять участие в строительстве.

Обсуждается два варианта строительства дублера проспекта Гагарина. Полная версия предполагает, что будет построен мост через Оку, а трассу продлят в Автозаводский район до улицы Фучика. В этом случае стоимость строительства превысит 64 млрд руб.

По усеченной версии проекта, дорогу проложат к новым микрорайонам в поселке Новинки.

Окупать затраты на строительство дороги правительство планирует за счет платного проезда по ней. Стоимость проезда по дублеру проспекта Гагарина для легковых машин составит 4 руб. за км, для грузовых – 8 руб.

Ирина Андреева, Роман Кряжев