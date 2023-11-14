В Ростовской области товары и услуги подорожали на 5,4%

С начала года цены на товары и услуги в Ростовской области выросли на 5,4%, свидетельствуют данные Ростовстата.

Продовольственные товары подорожали сильнее всего — на 6,6%. Значительно выросла цена на яйца (+26,6%), мясо и птицу (+20,6%) и овощи (+10,3%). При этом подешевели макаронные изделия (-4,4%), крупы и бобовые (-2,3%).

Цены на непродовольственные увеличились на 3,7%. Так, бензин подорожал на 9,9%, табачные изделия на 6%, медикаменты на 5,8%. Незначительно подешевели из непродовольственных товаров моющие средства (-0,9%) и телерадиотовары (-0,05%).

Услуги стали обходится на 5,8% дороже. Наибольший рост зафиксирован в сфере бытовых услуг (+28,3%), также значительно подорожал проезд в общественном транспорте (+9,7%) и билеты в культурные учреждения (+9,1%). При этом немного снизилась средняя цена на услуги страхования (-2,6%).

Кристина Федичкина