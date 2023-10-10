Строительство подземного пешеходного перехода у Лахта Центра завершат в 2024 году

В Санкт-Петербурге завершается первый этап строительства подземного пешеходного перехода у Лахта Центра через Приморское шоссе. На сегодняшний день его готовность составляет 63%, сообщили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Благодаря новой технологии строительства в ходе работ на этом участке не требуется ограничения движения, что позволит сократить сроки и запустить объект уже в 2024 году.

Сейчас обустроено пять из семи входов. Оставшиеся два будут построены после появления транспортной развязки с перспективной магистралью М-32 и будут вести к остановкам общественного транспорта на Приморском шоссе.

Протяженность перехода составит 240 метров.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Колпинском районе Санкт-Петербурга начались работы по строительству надземного пешеходного перехода на Петрозаводском шоссе. Он появится в районе будущей развязки на пересечении с Лагерным шоссе.

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