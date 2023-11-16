В Москве на 65-м году жизни умер бывший участник групп «Би-2» и «Дюна» Николай Плявин. Причины его смерти неизвестны.

По информации источников ТАСС в правоохранительных органах, тело музыканта было обнаружено на его съемной квартире на Фестивальной улице. Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным, смерть Николая Плявина не носит криминальный характер. Как отмечает Telegram-канал Mash, тело музыканта нашел его сын.

Тело музыканта направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Дата и место похорон экс-участника групп «Би-2» и «Дюна» пока не определены.

Николай Плявин был ударником и клавишником группы «Би-2» на протяжении семи лет: в 1999-2006 годах. Также он сотрудничал с группой «Дюна» и рядом других менее известных коллективов.

Александр Кислов