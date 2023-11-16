Открыт очередной участок трассы М-12 в Чувашии и Татарстане

Премьер-министр Михаил Мишустин в рамках проходящей в Москве «Транспортной недели» запустил движение по 153-километровому участку трассы М-12 «Восток» между городами Шумерля (Чувашия) и федеральной дорогой Р-241 Казань—Ульяновск (Татарстан). Проезд по всему участку стоит 785 руб. для легковых автомобилей и 1,3–1,84 тыс. руб. для грузовиков.

М-12, напомним, строится с 2020 года. Сейчас открыта большая ее часть, к концу 2024-го власти запустят движение по участкам Арзамас—Шумерля и до Казани. В 2024 году дорогу продлят до Екатеринбурга за счет реконструкции трассы М-7 и строительства новых платных участков (обход Набережных Челнов, Дюртюли—Ачит). Позже М-12 будет продлена до Тюмени.

Вчера также были открыты для движения 11-километровый участок автодороги Р-217 «Кавказ» (после ремонта), 15-километровый участок федеральной дороги Р-242 Пермь—Екатеринбург в Свердловской области (после капремонта с расширением до четырех полос) и 5-километровый участок дороги Р-21 «Кола» в Мурманской области (после реконструкции).

Иван Тяжлов