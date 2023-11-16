5,5 процента составил рост валового внутреннего продукта РФ в третьем квартале в измерении «год к году», сообщил Росстат. Таким образом, темп роста показателя ускорился — во втором квартале он был равен 4,9%. Основной вклад в прирост ВВП внесли оптовая и розничная торговля (плюс 22,9% и 11,3% соответственно), обрабатывающие производства (10%), строительство (8%), пассажирооборот (6,3%) и сельское хозяйство (4%). Как пояснила замглавы Минэкономики Полина Крючкова, поддержку экономике оказывает рост потребительской активности. Он, в свою очередь, обеспечен гибкостью рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения. По данным министерства, с начала года российский ВВП вырос на 2,9%.