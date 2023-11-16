Военная археология: как ищут пропавших без вести?

Поисковый отряд МГУ «Вымпел» уже почти как десять лет ищет пропавших без вести в лесах Смоленщины. Там в 1941 году воевала и была разбита 8-я дивизия народного ополчения, в составе которой было немало студентов Московского университета — ровесников нынешних поисковиков. В новом эпизоде подкаста «Откуда родом» Иван Корякин отправляется в экспедицию, чтобы рассказать о работе поискового отряда изнутри.