Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Стрелков (Гиркин) на заседании в сентябре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Стрелков (Гиркин) на заседании в сентябре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

12 сентября Мещанский суд продлил арест господину Стрелкову до 18 декабря. О продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием дела господина Стрелкова. Оспаривая ходатайство ФСБ, обвиняемый говорил, что не может скрыться от следствия, поскольку находится в розыске Интерпола как осужденный по делу о крушении авиалайнера (рейс MH17) в 2014 году.

По словам защиты Игоря Стрелкова, поводом для уголовного дела стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных в двух полках. По предъявленной статье предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Гаагский приговор не помог Игорю Стрелкову».

Анастасия Ларина