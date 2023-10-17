Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Мосгорсуд признал законным продление ареста Стрелкову

Мосгорсуд признал законным продление ареста бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о призывах к экстремизму (ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Игорь Стрелков (Гиркин) на заседании в сентябре

Игорь Стрелков (Гиркин) на заседании в сентябре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Игорь Стрелков (Гиркин) на заседании в сентябре

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

12 сентября Мещанский суд продлил арест господину Стрелкову до 18 декабря. О продлении ареста ходатайствовала ФСБ, которая занимается расследованием дела господина Стрелкова. Оспаривая ходатайство ФСБ, обвиняемый говорил, что не может скрыться от следствия, поскольку находится в розыске Интерпола как осужденный по делу о крушении авиалайнера (рейс MH17) в 2014 году.

По словам защиты Игоря Стрелкова, поводом для уголовного дела стали два поста в Telegram о событиях в Крыму и проблемах с денежным довольствием военных в двух полках. По предъявленной статье предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о деле Игоря Стрелкова — в материале «Гаагский приговор не помог Игорю Стрелкову».

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...