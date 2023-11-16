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Коммерсантъ FM
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Агенты забронировали номера

Онлайн-посредники возвращают себе долю рынка

После резкого сокращения доли онлайн-тревел-агентств в структуре гостиничных бронирований из-за ухода с российского рынка Booking.com их позиции начали восстанавливаться. В третьем квартале на их долю пришлось 33% общих продаж. Больше половины бронирований в сегменте приходится на двух крупных игроков — Ostrovok.ru и «Яндекс Путешествия».

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В третьем квартале 2023 года 33% продаж отельеров пришлось на онлайн-тревел-агентства (ОТА), что на 5 процентных пунктов больше, чем годом ранее, посчитали в Bnovo. При этом доля прямых продаж операторов гостиниц сократилась с 72% до 67%. В Travelline совокупную долю ОТА в структуре продаж отельеров в июле—сентябре оценивают в 53% против 48% в январе—марте. Исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко говорит, что число бронирований через ОТА за январь—октябрь выросло на 73% год к году.

Уход с российского рынка Booking.com, формировавшего 57% всех гостиничных бронирований в России, привел к перераспределению каналов. Отельерам удалось в два-три раза нарастить долю прямых продаж (см. “Ъ” от 23 марта). Уход Booking.com был внезапным, многие отельеры изначально не рассматривали предложения других ОТА о сотрудничестве, вспоминает операционный директор Bnovo Александра Наумова. Для налаживания связей и заключения договоров с другими площадками потребовалось времени. Сами ОТА вынуждены были усилить операционные мощности.

Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников считает, что российские ОТА первоначально проиграли конкуренцию сайтам гостиниц, поскольку не были в достаточной степени известны пользователям, но за полтора года в продвижение было вложено много ресурсов. «Если в прошлом году крупные компании потратили на рекламу 2 млрд руб., то в 2023 году — 5 млрд руб.»,— говорит он. Управляющий директор Ostrovok.ru Дарья Кочеткова рассказала, что ОТА работают как рекламная площадка, к которой турист обращается, когда хочет забронировать проживание. Если гость никогда не был в городе, ему сложно довериться информации на сайте отеля, считает эксперт. Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин тоже склоняется к тому, что бронирования через ОТА часто воспринимаются туристами как более безопасные.

Александра Наумова указывает, что после ухода Booking.com интерес к работе с гостиничными бронированиями вырос: на рынке появилось больше российских ОТА, что дало потребителям возможность выбора. Но больше половины рынка, по данным Bnovo, все же занимают два игрока. На Ostrovok.ru в третьем квартале пришлось 29% бронирований через ОТА, «Яндекс Путешествия» — 23%. Этих же игроков в Travelline называют лидерами по итогам 12 месяцев.

На третьем месте, по оценкам Bnovo, находится сервис «Суточно.ру» (11%), затем 101hotels.com (9%), Bronevik.com/MTC Travel (6%) и «Авито» (5%). Объем последнего за год вырос в восемь раз, добавляют в компании. Динамика, вероятно, объясняется отказом «Авито» летом 2023 года от формата доски объявлений в сегменте краткосрочной аренды жилья в пользу сервиса онлайн-бронирования. В компании оперативно не ответили “Ъ”.

Директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон называет существующий рынок конкурентным для ОТА. Средний размер их комиссии составляет 15–18% и вряд ли будет заметно снижаться. «За дополнительную комиссию онлайн-площадки могут предоставлять услуги по продвижению»,— говорит он. Дарья Кочеткова отмечает, что на рынке сейчас действительно много игроков: «В других обстоятельствах многие компании не стали бы пытаться и инвестировать в развитие собственных тревел-направлений».

Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич видит сдержанный рост доли российских ОТА в структуре продаж отельеров: их совокупная доля пока далека от тех показателей, что были у Booking.com. По его мнению, о более заметном эффекте можно будет говорить только в следующем году.

Александра Мерцалова

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