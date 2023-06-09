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Коммерсантъ FM
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Бронь глубока

Туристы начали заранее планировать заселение в гостиницы

Граждане стали бронировать проживание в гостиницах внутри страны в среднем за десять дней до заезда. Этот тренд кардинально отличается от периода пандемии, когда гости из-за опасений внезапных ограничений выкупали номера в день заселения. Сейчас потребители опасаются нехватки качественных объектов с оптимальной стоимостью проживания на популярных туристических направлениях. Увеличившаяся глубина бронирования позволяет отельерам регулировать тарифы и планировать расходы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В первом квартале года россияне бронировали проживание в средствах размещения внутри страны в среднем за десять дней до заезда, в то время как год назад они это делали за семь дней, говорится в данных Bnovo (оператор программного обеспечения для отельеров). В Travelline среднюю глубину бронирований за январь—май этого года оценивают в 11 дней: за год показатель вырос на 16%, относительно 2019 года — на 72,7%. Гендиректор МТС Travel Вадим Мельников говорит, что у его сервиса средняя глубина бронирований в январе—мае оказалась вдвое выше прошлогодней, составив 12 дней. По данным Ostrovok.ru, этот показатель за год в среднем вырос на 20%, вернувшись практически к допандемийному уровню.

По данным Bnovo, самая высокая глубина бронирований сейчас в Калининграде — почти 17 дней, что в полтора раза выше год к году. В Сочи рост составил 14%, до 12 дней, в Казани — 40%, до 11 дней. Однако в Москве этот показатель сократился на 1,6%, до восьми дней. Самое небольшое окно бронирований, по наблюдениям Ostrovok.ru, сейчас в Белгородской и Курской областях, что может быть связано со сложной военной ситуацией на границе с Украиной.

Резкое сокращение глубины продаж на гостиничном рынке началось в пандемию. Тогда гости бронировали размещение ближе к дате заезда, вспоминают в Azimut Hotels. По данным Travelline, в январе—мае 2020 года, в период наиболее жестких ограничений, номера в отелях выкупались за полдня до заселения.

Сейчас ситуация изменилась, так как пандемия завершилась, к тому же отельеры запускают программы стимулирования клиентов, говорит операционный директор Bnovo Александра Наумова. «Внутренний туризм растет, и за счет раннего бронирования россияне стремятся сэкономить на проживании»,— добавляет Вадим Мельников.

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин не исключает, что стремление зарезервировать размещение заранее связано с негативным опытом туристов в прошлом году, когда в период высокого сезона найти места в качественных объектах было непросто. Вторым фактором он называет политику авиакомпаний, которые сейчас заметно повышают тариф ближе к дате вылета: «Это стимулирует планировать отпуск заранее».

Рост глубины бронирований совпал не только с завершением влияния пандемии на туррынок, но и с перераспределением каналов продаж отельеров. В прошлом году с российского рынка ушел Booking.com, приносивший отельерам более 80% продаж через онлайн-тревел агентства, напоминают в Bnovo. На этом фоне доля продаж через подобные сервисы у отельеров в целом размылась в пользу прямых бронирований (см. “Ъ” от 23 марта). Трансформация рынка, по мнению госпожи Наумовой, привела к большей вариативности тарифов на рынке.

В Cosmos Hotel Group пока не увидели заметного роста глубины бронирований, но поясняют, что целом для рынка тренд позитивный: это позволяет объекту размещения точнее прогнозировать загрузку и регулировать тарифы. Управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич поясняет, что низкая глубина бронирований может приводить к росту себестоимости. «Гостиницам трудно заранее планировать закупку продуктов, работу персонала и т. д»,— объясняет он.

Но даже хороший показатель не гарантирует успешный сезон, напоминает Сергей Ромашкин. По его словам, например, сейчас продажи в некоторых городах идут хуже, чем в феврале,— это аномальная ситуация. Господин Ивашкевич считает, что высокой загрузке отелей в крупных городах мог бы способствовать приток иностранных гостей. Но, напоминает эксперт, существуют визовые, логистические ограничения и сложности с работой банковских карт.

Александра Мерцалова

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