Сделки сорвались с «Утеса»

Верховный суд России отказал бизнесмену и бывшему замминистра путей сообщения РФ Александру Анненкову в обжаловании решений нижестоящих судов, аннулировавших сделки по приобретению им акций АО «Санаторий "Утес"» в Алуште. Бизнес-партнер господина Анненкова — Александр Плегузов — убедил суд, что ответчик незаконно приобрел статус акционера по договору дарения и впоследствии получил 48% акций здравницы. Юристы считают, что теоретически председатель Верховного суда России и его заместитель вправе отменить отказное определение судьи ВС и инициировать кассационный пересмотр дела, но в данном случае такой исход маловероятен.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На территории санатория «Утес» сохранился замок княгини Гагариной, построенный в 1907 году, сейчас там находится администрация здравницы

Фото: san-utes.ru На территории санатория «Утес» сохранился замок княгини Гагариной, построенный в 1907 году, сейчас там находится администрация здравницы

Фото: san-utes.ru

Верховный суд (ВС) России отклонил кассационную жалобу Александра Анненкова на предыдущие судебные решения о признании ничтожными сделок по приобретению им акций АО «Санаторий "Утес"» в Алуште и переходе прав покупателя на истца — ООО «Плака». Соответствующее определение опубликовано в картотеке ВС.

Александр Анненков — крымский бизнесмен, бывший заместитель министра путей сообщения РФ (июнь 1999 года — март 2000-го), с 2014 года председатель совета директоров и акционер АО «Севастопольского морского банка» (в 2021 году присоединен к РНКБ).

ООО «Плака», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1998 году в Алуште. Компания занимается гостиничной деятельностью, является акционером АО «Санаторий "Утес"» с долей 8,59%. Руководителем указан Владимир Колодько. Бенефициар — Александр Плегузов. Выручка компании по итогам прошлого года составила 2,4 млн руб., чистая прибыль — 1,7 млн руб.

Александр Анненков и Александр Плегузов — бизнес-партнеры. Им принадлежат равные доли в ООО «Сервисное предприятие "Санаторий Утес"», которое занимается деятельностью в сфере общественного питания. Корпоративный конфликт предпринимателей длится с 2021 года, что подтверждается судебными спорами.

Санаторий «Утес» — одна из крупнейших здравниц Алушты, рассчитанная на прием 393 человек. На территории здравницы сохранился замок княгини Гагариной, построенный в 1907 году. В нем находится администрация санатория. В конце августа 2019 года минимущества Крыма продало 44,5% акций санатория «Утес» компании Александра Плегузова «ДКС-Сервис». Сумма сделки составила 30,6 млн руб.

Согласно материалам дела, за месяц до этого Александр Анненков стал акционером санатория «Утес», получив от своего секретаря Ирины Елисеевой по договору дарения одну обыкновенную акцию стоимостью 284 руб. Воспользовавшись новым статусом, в декабре 2019 года господин Анненков выкупил 26% акций здравницы у подконтрольного ему Севастопольского морского банка, а в феврале 2020-го ООО «ДКС-Сервис» перепродало Александру Анненкову половину приватизированного ранее пакета акций.

В декабре 2021 года компания «Плака» обратилась в Арбитражный суд Крыма с требованием признать ничтожными все совершенные господином Анненковым сделки и перевести права покупателя акций на себя. По версии истца, целью договора дарения одной акции между Александром Анненковым и Ириной Елисеевой было получение контроля над АО «Санаторий "Утес"» в обход преимущественных прав других акционеров общества на приобретение акций.

Согласно позиции ответчика, сделки по покупке акций совершались им вынужденно, в целях упрочения финансового состояния Севастопольского морского банка.

Суд первой инстанции требования ООО «Плака» удовлетворил в полном объеме, отметив, что отчуждение акций банком никак не увеличило стоимость его собственных активов, а лишь трансформировало один вид имущества в другой. Кроме того, по мнению суда, сделка дарения Александру Анненкову акции стоимостью 284 руб. кажется сомнительной и неразумной, поскольку она требует регистрации и, соответственно, дополнительных финансовых расходов в сумме 705 руб., что почти в три раза превышает стоимость передаваемого в дар имущества.

Не согласившись с решением арбитражного суда, Александр Анненков оспорил его в 21-м арбитражном апелляционном суде. В судебном определении отмечено, что ООО «Плака» и ООО «ДСК-Сервис» контролируются Александром Плегузовым, который обладал всеми сведениями об обстоятельствах оспариваемых сделок с даты их заключения. Позже Арбитражный суд Центрального округа нашел эти выводы необоснованными, отменил постановление суда апелляционной инстанции, оставив в силе решение Арбитражного суда Крыма.

Партнер и руководитель практики банкротства и судов «Меллинг, Войтишкин и Партнеры» Павел Новиков отмечает, что судебная практика по сложным и длительным корпоративным конфликтам противоречива. «В случае если между дарением акций не акционеру и последующей продажей основного пакета акций существует непродолжительный временной промежуток, то вопрос судебной практикой разрешается однозначно: данные действия квалифицируются как единая сделка, направленная на обход преимущественного права. Однако нередки дела, где либо путем сложного структурирования и искусственного затягивания перехода прав на акции недобросовестным лицам удавалось достичь обхода преимущественного права, либо же в действительности введение нового акционера происходило без цели обхода преимущественного права. В обоих случаях суды могут встать как на сторону старых акционеров, так и на сторону новых»,— говорит господин Новиков.

Что касается перспектив обжалования отказа в передаче кассационной жалобы в коллегию ВС, то, по словам партнера юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Василия Малинина, в последние годы жалобы председателю или заместителям председателя Верховного суда РФ стали более эффективным механизмом для участников арбитражных дел.

«Однако в данном споре вероятность отмены отказного определения Судебной коллегии по экономическим спорам ВС представляется низкой в связи с тем, что споры, связанные с применением последствий недействительности притворных сделок, в основном касаются исследования именно фактических обстоятельств. В то же время для пересмотра дела в Верховном суде необходимо не столько доказать, что нижестоящие суды неверно установили или оценили фактические обстоятельства, а указать именно на проблемы в правовой логике судов, которые необходимо скорректировать»,— резюмирует юрист.

В ООО «Плака» не стали уточнять размер пакета акций, которым теперь владеет компания. Связаться с господином Анненковым «Ъ-Кубань» не удалось.

Наталья Решетняк