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Глава Минтранса: у РФ есть все наработки для создания сверхзвукового самолета

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что РФ с ее просторами не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Он сообщил, что Россия уже имеет опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144 и все необходимые наработки для создания современного сверхзвукового воздушного судна.

Министр транспорта Виталий Савельев (в центре) и первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа)

Министр транспорта Виталий Савельев (в центре) и первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Министр транспорта Виталий Савельев (в центре) и первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок и, что важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки»,— сказал министр в рамках «Транспортной недели-2023» (цитата по «РИА Новости»).

Ту-144 — сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в 1960-х годах конструкторским бюро «Туполев». Именно Ту-144 31 декабря 1968 года совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский полет. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1975 году и завершилась в 1978-м.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Ранее о необходимости создания сверхзвукового пассажирского самолета неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В частности, с таким предложением он выступил при посещении Казанского авиационного завода в январе 2018 года, а также на встрече с представителями общественности в Казани в 2019 году.

Эрдни Кагалтынов

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Быстрее звука

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Разработка сверхзвукового пассажирского самолета началась сразу в нескольких странах в начале 1960-х годов

Разработка сверхзвукового пассажирского самолета началась сразу в нескольких странах в начале 1960-х годов

Фото: Reuters

Британская BAC и французская Sud Aviation, первоначально разрабатывавшие свои проекты по отдельности, в 1962 году объявили, что объединяют их. Поэтому самолет и получил название Concorde, что в переводе с французского означает «согласие»

Британская BAC и французская Sud Aviation, первоначально разрабатывавшие свои проекты по отдельности, в 1962 году объявили, что объединяют их. Поэтому самолет и получил название Concorde, что в переводе с французского означает «согласие»

Фото: Reuters / Peter Morgan

В США разрабатывалось сразу два проекта сверхзвуковых пассажирских самолетов — Boeing 2707 (макет на фото) и Lockheed L-2000. Но до производства ни один не дошел: финансирование из-за затрат США на войну во Вьетнаме и космическую программу было небольшим, и в 1971 году стало понятно, что конкуренты ушли далеко вперед, и программа была свернута

В США разрабатывалось сразу два проекта сверхзвуковых пассажирских самолетов — Boeing 2707 (макет на фото) и Lockheed L-2000. Но до производства ни один не дошел: финансирование из-за затрат США на войну во Вьетнаме и космическую программу было небольшим, и в 1971 году стало понятно, что конкуренты ушли далеко вперед, и программа была свернута

Фото: tekku.ru

Советский Ту-144 начал проектироваться позже «Конкорда». Вопрос о том, были ли в советском проекте прямые заимствования, до сих пор остается спорным. Но первый полет Ту-144 совершил на два месяца раньше «Конкорда» — 31 декабря 1968 года

Советский Ту-144 начал проектироваться позже «Конкорда». Вопрос о том, были ли в советском проекте прямые заимствования, до сих пор остается спорным. Но первый полет Ту-144 совершил на два месяца раньше «Конкорда» — 31 декабря 1968 года

Фото: Ю.Чуприков / ТАСС

Из-за форсирования сроков Ту-144 в целом получился более «сырым», чем европейский конкурент, но со своими преимуществами. Считалось, что двигатели, тормоза и электроника лучше у «Конкорда», а аэродинамика — у Ту-144

Из-за форсирования сроков Ту-144 в целом получился более «сырым», чем европейский конкурент, но со своими преимуществами. Считалось, что двигатели, тормоза и электроника лучше у «Конкорда», а аэродинамика — у Ту-144

Фото: Ю.Чуприков / ТАСС

В эксплуатацию Ту-144 ввели только в 1977 году. За 10 лет испытаний с ним успела произойти первая катастрофа — прямо на авиасалоне в Ле-Бурже в 1973 году. По официальной версии, причиной стал резкий маневр Ту-144, уклонявшегося от подлетевшего близко французского самолета, с которого велась фотосъемка

В эксплуатацию Ту-144 ввели только в 1977 году. За 10 лет испытаний с ним успела произойти первая катастрофа — прямо на авиасалоне в Ле-Бурже в 1973 году. По официальной версии, причиной стал резкий маневр Ту-144, уклонявшегося от подлетевшего близко французского самолета, с которого велась фотосъемка

Фото: Борис Корзин / ТАСС

В 1977 году Ту-144 впервые поставили на регулярную линию Москва—Алма-Ата. Время в полете составляло 2 часа (сейчас в среднем 4 часа 15 минут). Но самолет пролетал на линии только семь месяцев: в Подмосковье во время тестового полета упал уже второй лайнер, и дорогостоящую имиджевую программу решили закрыть

В 1977 году Ту-144 впервые поставили на регулярную линию Москва—Алма-Ата. Время в полете составляло 2 часа (сейчас в среднем 4 часа 15 минут). Но самолет пролетал на линии только семь месяцев: в Подмосковье во время тестового полета упал уже второй лайнер, и дорогостоящую имиджевую программу решили закрыть

Фото: Виктор Великжанин и Виталий Созинов / ТАСС

В 1983 году на одном из «Ту-144» были установлены 13 мировых рекордов дальности и скорости полетов. Тогда же поднимался вопрос о возобновлении эксплуатации сверхзвукового авиалайнера «Аэрофлотом», но на линии его так и не вернули. До 1999 года некоторые экземпляры использовались в качестве лабораторий&lt;br>На фото: учебный аэродром Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева

В 1983 году на одном из «Ту-144» были установлены 13 мировых рекордов дальности и скорости полетов. Тогда же поднимался вопрос о возобновлении эксплуатации сверхзвукового авиалайнера «Аэрофлотом», но на линии его так и не вернули. До 1999 года некоторые экземпляры использовались в качестве лабораторий
На фото: учебный аэродром Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева

Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов  /  купить фото

Судьба «Конкорда» складывалась более удачно. Самолет 25 лет обслуживал престижные трансатлантические маршруты, и, несмотря на цену билетов в несколько тысяч долларов, в США, Британии и Франции находилось достаточно состоятельных пассажиров, готовых заплатить за то, чтобы долететь из Лондона в Нью-Йорк за три часа

Судьба «Конкорда» складывалась более удачно. Самолет 25 лет обслуживал престижные трансатлантические маршруты, и, несмотря на цену билетов в несколько тысяч долларов, в США, Британии и Франции находилось достаточно состоятельных пассажиров, готовых заплатить за то, чтобы долететь из Лондона в Нью-Йорк за три часа

Фото: Reuters

После снятия с рейсов Ту-144 «Конкорд» остался единственным в мире сверхзвуковым самолетом. При крейсерской скорости 2135 км/ч он мог перевезти до 120 пассажиров на расстояние до 7250 км

После снятия с рейсов Ту-144 «Конкорд» остался единственным в мире сверхзвуковым самолетом. При крейсерской скорости 2135 км/ч он мог перевезти до 120 пассажиров на расстояние до 7250 км

Фото: Reuters / Russell Boyce

Черным днем для «Конкорда» стало 25 июля 2000 года. Тогда при взлете в парижском аэропорту Шарль де Голль у лайнера в воздухе загорелся бензобак, самолет потерял управление и рухнул над пригородом Парижа Гонесс. Все 100 пассажиров и девять членов экипажа погибли

Черным днем для «Конкорда» стало 25 июля 2000 года. Тогда при взлете в парижском аэропорту Шарль де Голль у лайнера в воздухе загорелся бензобак, самолет потерял управление и рухнул над пригородом Парижа Гонесс. Все 100 пассажиров и девять членов экипажа погибли

Фото: Reuters / Andras Kisgergely

Как выяснилось позже, причиной катастрофы стала чистая случайность — небольшая титановая пластина, оторвавшаяся от двигателя взлетавшего незадолго до этого самолета компании Continental. При разбеге «Конкорд» зацепил деталь колесом. Покрышка лопнула, и ее фрагменты, разлетаясь, пробили бензобак, что и вызвало пожар

Как выяснилось позже, причиной катастрофы стала чистая случайность — небольшая титановая пластина, оторвавшаяся от двигателя взлетавшего незадолго до этого самолета компании Continental. При разбеге «Конкорд» зацепил деталь колесом. Покрышка лопнула, и ее фрагменты, разлетаясь, пробили бензобак, что и вызвало пожар

Фото: Reuters

То, что причина катастрофы была случайной, «Конкорд» не спасло. После падения самолета под Парижем продажи билетов стали падать. А после 11 сентября 2001 года весь мировой рынок авиаперевозок оказался в глубоком кризисе

То, что причина катастрофы была случайной, «Конкорд» не спасло. После падения самолета под Парижем продажи билетов стали падать. А после 11 сентября 2001 года весь мировой рынок авиаперевозок оказался в глубоком кризисе

Фото: Reuters

Стареющий парк «Конкордов» не мог больше конкурировать с дозвуковыми, но более современными моделями. В 2003 году British Airways и Air France приняли решение вывести самолет из эксплуатации

Стареющий парк «Конкордов» не мог больше конкурировать с дозвуковыми, но более современными моделями. В 2003 году British Airways и Air France приняли решение вывести самолет из эксплуатации

Фото: Reuters

Оставшиеся экземпляры сверхзуковых пассажирских самолетов теперь можно увидеть только в музеях и на авиашоу &lt;br>На фото: Ту-144 на авиасалоне МАКС в 2009 году

Оставшиеся экземпляры сверхзуковых пассажирских самолетов теперь можно увидеть только в музеях и на авиашоу
На фото: Ту-144 на авиасалоне МАКС в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

В 2006 и 2008 годах Международной организацией гражданской авиации были приняты новые стандарты авиационного шума. В результате полеты сверхзвуковых самолетов над сушей попали под запрет. Решением проблемы шума заинтересовались ведущие космические агентства, чем снова всколыхнули интерес к сверхзвуковым планерам. В июле 2015 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно со Шведским национальным космическим агентством провело ряд испытаний нового сверхзвукового самолета D-SEND-2 (на фото)

В 2006 и 2008 годах Международной организацией гражданской авиации были приняты новые стандарты авиационного шума. В результате полеты сверхзвуковых самолетов над сушей попали под запрет. Решением проблемы шума заинтересовались ведущие космические агентства, чем снова всколыхнули интерес к сверхзвуковым планерам. В июле 2015 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно со Шведским национальным космическим агентством провело ряд испытаний нового сверхзвукового самолета D-SEND-2 (на фото)

Фото: JAXA

15 ноября 2016 года компания Boom Technology из США и британский бизнесмен Ричард Брэнсон представили демонстратор XB-1 будущего сверхзвукового пассажирского самолета Overture. Пока создатели показали уменьшенную в масштабе 1:3 копию серийной модели. По расчетам конструкторов, воздушное судно сможет преодолевать расстояние между Лондоном и Нью-Йорком за 3,5 часа, ориентировочная цена билета — около $5 тыс.

15 ноября 2016 года компания Boom Technology из США и британский бизнесмен Ричард Брэнсон представили демонстратор XB-1 будущего сверхзвукового пассажирского самолета Overture. Пока создатели показали уменьшенную в масштабе 1:3 копию серийной модели. По расчетам конструкторов, воздушное судно сможет преодолевать расстояние между Лондоном и Нью-Йорком за 3,5 часа, ориентировочная цена билета — около $5 тыс.

Фото: Boom Technology

В июле 2021 года у Boom Technology появился потенциальный покупатель: американский авиаперевозчик United Airlines объявил о планах купить 15 самолетов Overture. В январе 2022 года компания заявила, что готова приступить к строительству завода в Северной Каролине, где будут собираться сверхзвуковые пассажирские лайнеры. Выкатка полноразмерного воздушного судна запланирована на 2025 год, а завершение сертификации — на 2029-й

В июле 2021 года у Boom Technology появился потенциальный покупатель: американский авиаперевозчик United Airlines объявил о планах купить 15 самолетов Overture. В январе 2022 года компания заявила, что готова приступить к строительству завода в Северной Каролине, где будут собираться сверхзвуковые пассажирские лайнеры. Выкатка полноразмерного воздушного судна запланирована на 2025 год, а завершение сертификации — на 2029-й

Фото: Alyson McClaran / Reuters

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Разработка сверхзвукового пассажирского самолета началась сразу в нескольких странах в начале 1960-х годов

Фото: Reuters

Британская BAC и французская Sud Aviation, первоначально разрабатывавшие свои проекты по отдельности, в 1962 году объявили, что объединяют их. Поэтому самолет и получил название Concorde, что в переводе с французского означает «согласие»

Фото: Reuters / Peter Morgan

В США разрабатывалось сразу два проекта сверхзвуковых пассажирских самолетов — Boeing 2707 (макет на фото) и Lockheed L-2000. Но до производства ни один не дошел: финансирование из-за затрат США на войну во Вьетнаме и космическую программу было небольшим, и в 1971 году стало понятно, что конкуренты ушли далеко вперед, и программа была свернута

Фото: tekku.ru

Советский Ту-144 начал проектироваться позже «Конкорда». Вопрос о том, были ли в советском проекте прямые заимствования, до сих пор остается спорным. Но первый полет Ту-144 совершил на два месяца раньше «Конкорда» — 31 декабря 1968 года

Фото: Ю.Чуприков / ТАСС

Из-за форсирования сроков Ту-144 в целом получился более «сырым», чем европейский конкурент, но со своими преимуществами. Считалось, что двигатели, тормоза и электроника лучше у «Конкорда», а аэродинамика — у Ту-144

Фото: Ю.Чуприков / ТАСС

В эксплуатацию Ту-144 ввели только в 1977 году. За 10 лет испытаний с ним успела произойти первая катастрофа — прямо на авиасалоне в Ле-Бурже в 1973 году. По официальной версии, причиной стал резкий маневр Ту-144, уклонявшегося от подлетевшего близко французского самолета, с которого велась фотосъемка

Фото: Борис Корзин / ТАСС

В 1977 году Ту-144 впервые поставили на регулярную линию Москва—Алма-Ата. Время в полете составляло 2 часа (сейчас в среднем 4 часа 15 минут). Но самолет пролетал на линии только семь месяцев: в Подмосковье во время тестового полета упал уже второй лайнер, и дорогостоящую имиджевую программу решили закрыть

Фото: Виктор Великжанин и Виталий Созинов / ТАСС

В 1983 году на одном из «Ту-144» были установлены 13 мировых рекордов дальности и скорости полетов. Тогда же поднимался вопрос о возобновлении эксплуатации сверхзвукового авиалайнера «Аэрофлотом», но на линии его так и не вернули. До 1999 года некоторые экземпляры использовались в качестве лабораторий
На фото: учебный аэродром Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева

Фото: Коммерсантъ / Игорь Евдокимов  /  купить фото

Судьба «Конкорда» складывалась более удачно. Самолет 25 лет обслуживал престижные трансатлантические маршруты, и, несмотря на цену билетов в несколько тысяч долларов, в США, Британии и Франции находилось достаточно состоятельных пассажиров, готовых заплатить за то, чтобы долететь из Лондона в Нью-Йорк за три часа

Фото: Reuters

После снятия с рейсов Ту-144 «Конкорд» остался единственным в мире сверхзвуковым самолетом. При крейсерской скорости 2135 км/ч он мог перевезти до 120 пассажиров на расстояние до 7250 км

Фото: Reuters / Russell Boyce

Черным днем для «Конкорда» стало 25 июля 2000 года. Тогда при взлете в парижском аэропорту Шарль де Голль у лайнера в воздухе загорелся бензобак, самолет потерял управление и рухнул над пригородом Парижа Гонесс. Все 100 пассажиров и девять членов экипажа погибли

Фото: Reuters / Andras Kisgergely

Как выяснилось позже, причиной катастрофы стала чистая случайность — небольшая титановая пластина, оторвавшаяся от двигателя взлетавшего незадолго до этого самолета компании Continental. При разбеге «Конкорд» зацепил деталь колесом. Покрышка лопнула, и ее фрагменты, разлетаясь, пробили бензобак, что и вызвало пожар

Фото: Reuters

То, что причина катастрофы была случайной, «Конкорд» не спасло. После падения самолета под Парижем продажи билетов стали падать. А после 11 сентября 2001 года весь мировой рынок авиаперевозок оказался в глубоком кризисе

Фото: Reuters

Стареющий парк «Конкордов» не мог больше конкурировать с дозвуковыми, но более современными моделями. В 2003 году British Airways и Air France приняли решение вывести самолет из эксплуатации

Фото: Reuters

Оставшиеся экземпляры сверхзуковых пассажирских самолетов теперь можно увидеть только в музеях и на авиашоу
На фото: Ту-144 на авиасалоне МАКС в 2009 году

Фото: Коммерсантъ / Павел Головкин  /  купить фото

В 2006 и 2008 годах Международной организацией гражданской авиации были приняты новые стандарты авиационного шума. В результате полеты сверхзвуковых самолетов над сушей попали под запрет. Решением проблемы шума заинтересовались ведущие космические агентства, чем снова всколыхнули интерес к сверхзвуковым планерам. В июле 2015 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) совместно со Шведским национальным космическим агентством провело ряд испытаний нового сверхзвукового самолета D-SEND-2 (на фото)

Фото: JAXA

15 ноября 2016 года компания Boom Technology из США и британский бизнесмен Ричард Брэнсон представили демонстратор XB-1 будущего сверхзвукового пассажирского самолета Overture. Пока создатели показали уменьшенную в масштабе 1:3 копию серийной модели. По расчетам конструкторов, воздушное судно сможет преодолевать расстояние между Лондоном и Нью-Йорком за 3,5 часа, ориентировочная цена билета — около $5 тыс.

Фото: Boom Technology

В июле 2021 года у Boom Technology появился потенциальный покупатель: американский авиаперевозчик United Airlines объявил о планах купить 15 самолетов Overture. В январе 2022 года компания заявила, что готова приступить к строительству завода в Северной Каролине, где будут собираться сверхзвуковые пассажирские лайнеры. Выкатка полноразмерного воздушного судна запланирована на 2025 год, а завершение сертификации — на 2029-й

Фото: Alyson McClaran / Reuters

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