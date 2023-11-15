Глава Минтранса: у РФ есть все наработки для создания сверхзвукового самолета

Министр транспорта России Виталий Савельев заявил, что РФ с ее просторами не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Он сообщил, что Россия уже имеет опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144 и все необходимые наработки для создания современного сверхзвукового воздушного судна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр транспорта Виталий Савельев (в центре) и первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Министр транспорта Виталий Савельев (в центре) и первый вице-премьер Андрей Белоусов (справа)

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Наша страна уже имеет опыт соответствующих разработок и, что важно, опыт эксплуатации сверхзвукового самолета Ту-144. Да, эта машина опередила свое время и сегодня для создания такого лайнера на новой технологической базе у нас все необходимые наработки»,— сказал министр в рамках «Транспортной недели-2023» (цитата по «РИА Новости»).

Ту-144 — сверхзвуковой пассажирский самолет, разработанный в 1960-х годах конструкторским бюро «Туполев». Именно Ту-144 31 декабря 1968 года совершил первый в мире сверхзвуковой пассажирский полет. Коммерческая эксплуатация самолета началась в 1975 году и завершилась в 1978-м.

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Ранее о необходимости создания сверхзвукового пассажирского самолета неоднократно говорил президент России Владимир Путин. В частности, с таким предложением он выступил при посещении Казанского авиационного завода в январе 2018 года, а также на встрече с представителями общественности в Казани в 2019 году.

Эрдни Кагалтынов