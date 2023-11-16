День матери: когда и как празднуется

Как антивоенная акция стала всероссийским праздником — в справке «Ъ».

Когда празднуют День матери

В мире День матери чаще всего отмечают весной. В Испании и Португалии он выпадает на первое воскресенье мая, в Соединенных Штатах, Японии и Канаде — на второе воскресенье мая, а во Франции и Швеции — на последнее воскресенье мая. В общей сложности в мае поздравляет матерей около 20 стран.

В России День матери отмечают в последнее воскресенье ноября в соответствии с указом президента Бориса Ельцина от 30 января 1998 года «О Дне матери». Памятная дата установлена ради «повышения социальной значимости материнства». В 2023 году праздник выпадает на 26 ноября, в 2024-м — на 24 ноября, а в 2025-м — на 30 ноября.

История праздника

Праздник матерей зародился в XVI веке в Великобритании. В четвертое воскресенье Великого поста местные жители посещали приходы, в которых крестили их матерей или в которые они ходили в детстве. Со временем этот день назвали Материнским воскресеньем (Маминым воскресеньем), а женщинам с детьми начали дарить подарки — нарциссы и фруктовые пироги с марципаном.

На официальном уровне праздник впервые признали в Соединенных Штатах. В сентябре 1870 года писательница и суфражистка Джулия Уорд Хоу специально для журнала Woman`s Journal написала антивоенный призыв к женщинам всего мира и предложила отмечать праздник матерей, чьи сыновья пострадали от войны. Позже статью назвали «Прокламацией ко Дню матери». Призыв поддержала боровшаяся с младенческой смертностью гражданская активистка из Вирджинии Энн Джарвис. Она впервые организовала празднования Дня матери и пригласила на них ветеранов Гражданской войны вместе с матерями. Солдаты получали приглашения вне зависимости от того, на какой стороне они воевали, а главной целью такого праздника считали примирение Севера и Юга. В 1914-м президент Вудро Вильсон почтил память активисток и признал День матери национальным американским праздником. Его отмечают каждый год — во второе воскресенье мая.

После Первой мировой войны День матери получил признание во Франции: многодетным мамам вручали правительственные награды за помощь в восстановлении населения начиная с 1920 года. Позже в Японии стали отдельно поздравлять матерей, чьи сыновья погибли во время Второй мировой войны.

В России праздник матерей впервые отметили члены движения скаутов в декабре 1915 года. Но он не превратился в национальный и отмечался нерегулярно. Попытки ввести День матери предпринимались и в СССР. В октябре 1988 года преподавательница русского языка и литературы из Баку Эльмира Гусейнова организовала и провела в честь матерей школьный концерт. Многие считают его прообразом современного праздника.

В сентябре 1993 года президент Республики Саха (Якутия) первым в России признал День матери официальным праздником. В регионе он отмечается в третье воскресенье октября. Вслед за властями Якутии праздник ввели в Башкортостане и Челябинской области.

В сентябре 1997 года комитет Госдумы России по делам женщин, семьи и молодежи во главе с Алевтиной Апариной предложил ввести всероссийский праздник матерей. Президент России Борис Ельцин посчитал, что введение праздников не входит в компетенции парламента, и отклонил законопроект. Однако в январе 1998 года он ввел День матери собственным указом — для «повышения социальной значимости материнства».

Как празднуют День матери

С 2011 года в России в День матери проводится социальная акция «Мама, я тебя люблю». Волонтеры раздают женщинам с детьми открытки с плюшевым медведем и незабудкой. Именно этот цветок считается символом праздника в России (в мире чаще используют гвоздики). В ноябре 2018 года к акции «Мама, я тебя люблю» присоединились сотрудники Росгвардии. Открытки с незабудкой и символикой ведомства подписали мамам около 10 тыс. силовиков.

Праздник активно отмечают пользователи соцсетей. Чаще всего они выкладывают фото с мамами под хештегами #спасибомама и #деньматери, но в ноябре 2018 года россияне изменили традиции и публиковали свои фотографии в теплой одежде с пометкой #мамаянаделшапку.