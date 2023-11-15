В УрГЭУ прокомментировали внесение мух и личинок в список сельхозпродукции

В Уральском государственном экономическом университете прокомментировали внесение мух и личинок в список сельхозпродукции РФ. Об этом «Ъ-Урал» рассказали в пресс-службе вуза. Согласно опубликованному на сайте правительства РФ документу, теперь из мухи «черная львинка» можно делать съедобную муку, а из ее личинок — пюре.

По словам директора единого лабораторного комплекса УрГЭУ, кандидата ветеринарных наук Натальи Кольберг, сейчас ведется поиск альтернативного питания, так как у современного человека нарушен процесс питания из-за ритма жизни. «Один из предлагаемых вариантов — употребление насекомых. Но на сегодняшний день нет клинических исследований, доказывающих безопасность такой пищи для человека»,— отметила она.

По ее мнению, хитин, который получают из насекомых, не усваивается человеком, так как в ЖКТ нет необходимых ферментов для расщепления этого полимера. По словам госпожи Кольбег, продукты из насекомых могут нанести вред здоровью, в частности, стать причиной образования тромбов.

«Я как ученый не доверяю продуктам из насекомых. Сейчас, к слову, в одном из регионов технологи занимаются изготовлением муки из кузнечиков, утверждают, что на производстве созданы специальные условия: контролируется влажность и температура, каждого сверчка проверяют на безопасность. А вы знаете, что для получения килограмма муки нужно 12 тыс. насекомых? И что, они проверяют каждого сверчка? Сомневаюсь»,— поделилась Наталья кольберг.

Полина Хабарова

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