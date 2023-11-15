Белгородский «Транспорт будущего» может начать разрабатывать БПЛА в Индии

Разработчик БПЛА «Транспорт будущего» (входит в белгородскую ГК «Эфко») подписал с индийской Sasaa Electronics Private Limited меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия в Индии. Планируется, что оно будет выпускать беспилотники для доставки грузов и сельскохозяйственного мониторинга на индийском рынке. Об этом «Ъ» рассказали в «Транспорте будущего».

Начало крупноузловой сборки намечено на 2024 год — к 2030-му предприятие надеется занять до 25% местного рынка дронов. Это потенциально может приносить до $1,3 млрд в год, считают в белгородской компании.

Гендиректор Sasaa Electronics Ракеш Гоел после авиашоу в Дубае сказал, что инвестиции в реализацию проекта составят менее $10 млн, так как индийская сторона рассчитывает использовать имеющуюся производственную базу. По собственным данным, Sasaa Electronics занимается производством автомобильной электронной периферии, зарядных устройства для смартфонов, ноутбуков, планшетов, камер видеонаблюдения.

На последнем Петербургском международном экономическом форуме правительство Белгородской области подписало с «Транспортом будущего» соглашение о реализации проекта по разработке инновационных беспилотных и энергетических систем. Он включает создание аэротакси и грузовых беспилотников. Его стоимость составляет 40 млрд руб.

В августе стало известно, что «Транспорт будущего» и компания «Инэнерджи» выступают инвесторами предприятия по производству аккумуляторов для беспилотников, которое планируется запустить в Подмосковье до 2025 года. Вложения в завод «Металион» мощностью 750 МВт•ч в год могут составить 25 млрд руб., половину из них обеспечат госсубсидии через фонд поддержки проектов НТИ.

Подробнее о соглашении читайте в публикации «Ъ» «Хождение за три дрона».

Тимофей Корнев, Айгуль Абдуллина, Юрий Литвинен, Алина Морозова

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